澳門11月可接內地團 對港續7+3 賀一誠：防疫方針跟內地始成事 劉兆佳：澳靠內地不同港

被問港0+3 賀：內地客重要

港府日前公布放寬入境檢疫至「0+3」，即抵港後不需到指定檢疫酒店檢疫，改為3日醫學監察。賀一誠昨在記者會稱「不評論鄰近地區改變（檢疫）方式」，不同地區按各自需求決定其事務，現階段內地客源對澳門最重要。

目前澳門居民到內地需持48小時內核酸檢測陰性證明，入境後毋須隔離，但香港居民到澳門或內地，除24小時內核酸陰性，入境後須「7+3」檢疫，即7天集中隔離及3天自我健康管理。賀一誠稱，若改變對港檢疫規定，則要同時改變與內地的檢疫規定，故現階段無條件改變對港規定。

稱有地方可躺平 澳沒條件

賀強調，澳門與內地有緊密聯繫，沒條件「躺平」，個別國家全面開放，可視為少了中國市場，「有些地區返去（內地）要隔離，便不需要顧忌，可以『躺平』」。

國務院副總理兼中央港澳工作領導小組組長韓正前日與賀一誠視像會議，賀昨稱於會上提出澳門目前困難，中央同意恢復內地電子簽註及內地旅行團到澳等措施，他預計需時一個月與旅行社、航空公司籌備，11月初可落實安排，而首批旅行團會來自廣東省、福建省、浙江省、江蘇省及上海市，設熔斷及恢復機制，按兩地疫情調整。賀又說目標每日訪澳旅客回升至4萬人，但最終需視乎內地居民報團情况。

澳門政府公布，當地上周五（23日）錄得約2.6萬入境旅客人次，翻查本港入境處數字，同日6790旅客人次入境。

姚柏良盼屆時較易商逆隔離

對於中央未有同時容許內地旅行團來港，劉兆佳認為，港府放寬「來港易」安排後內地居民已較易來港；又說澳門不是國際城市，主要收入來自內地，與香港處境有別。他稱，澳門防疫措施與內地一致，中央較有信心不會倒灌染疫個案，但本港放寬至「0+3」，若容許內地團來港，對內地疫情風險或會增加。

姚柏良則稱，本港疫情、人口結構、經濟模式都不同澳門，相信中央理解並採取不同措施。他說，內地旅客佔本港旅遊業生意比例大，期望澳門11月恢復內地團後，內地跨省遊也可逐步開放，屆時香港與內地商討逆隔離、旅遊措施都較易。旅遊促進會總幹事崔定邦形容，澳門與內地採取同一抗疫策略，本港則結合「動態清零」及「與病毒同行」，故理解本港與內地往來恢復較慢。

明報記者

（新冠疫情）