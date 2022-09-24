盧寵茂：疫情回落超預期 入境者陽性跌至3.3%

至於為何不即時實施「0+0」，盧說不同意「0+0」沒有即時風險，因有別於「0+3」，目前無任何數據顯示「0+0」不會導致社區傳播風險。他說，外地也有新的變異病毒株，故政府為審慎起見，要求抵港旅客接受核酸檢測。

盧寵茂說，8月初實施「3+4」後，每日平均輸入個案由195宗跌至173宗，輸入個案比率也由每1000名入境旅客4.7%陽性，跌至3.3%，相信是全球疫情紓緩迹象。他說，執法過程並未曾發現返港的「黃碼」者進入受限場所，也沒發現「紅碼」者進入高風險場所。

稱全球放緩迹象 認港整體接種率高

政府曾於7月估算，Omicron BA.5病毒株大幅上升，當時估計8月中要動用5000張病牀及啟動指定醫院。不過，本港疫情9月初已見頂，盧說疫情見頂速度較預期快。對比2月至3月，近日本港單日新增宗數回落，同時住院、重症及死亡個案沒明顯上升，病毒即時有效繁殖率低於1，社區檢測陽性比率也下降，他形容疫情雖有影響，但一直受控。

有別於過去論調，盧寵茂承認香港整體人口第一針達94%、第三針達77%，均是世界上比率較高，目前是一老一幼第三針接種率仍有提升空間。

（新冠疫情）