拆局：平衡風險經濟 審慎中間落墨

一名官員說，當局決定放寬入境措施，是在數據上確定了疫情已見頂回落，包括病毒即時繁殖率持續少於1、污水檢測陽性比率持續下跌、社區檢測中心陽性比率持續低水平。若推行「0+3」後，即使整體確診數字稍升，只要上述數據維持相若水平，不會「再走回頭路」收緊檢疫，這也是政府復常的大方針。

李家超指與國家防疫目標一致

專家：兩地實際上策略有別

李家超昨在記者會被問及是否等同放棄「動態清零」，他無談及港府策略是否「清零」，但說港府與國家防疫目標一致，控制確診數字、保護醫療體系、精準抗疫等也是內地政策。

有不願具名的醫學專家說，兩地實際上策略有別，香港推行緩疫（mitigation）策略，減輕疫情對醫療系統及社會負擔；而非內地的圍堵（suppression）策略，但相信疫情發展至今，糾纏字眼已沒意思。

明報記者

（新冠疫情）