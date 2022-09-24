拆局：平衡風險經濟 審慎中間落墨

【明報專訊】據悉，特首李家超與官員考慮「0+7」至「0+0」所有方案後，決定中間落墨推行「0+3」，是考慮了疫情風險、本地經濟和民情，以及維持內地放寬通關條件等因素下的決定。政府消息人士說，「0+3」和「0+0」對吸引商務客差別不大，雖然「0+0」更能吸引休閒旅客，故暫採較保守審慎步伐，相信若「0+3」無令疫情反彈，當局會再放寬，相信加航班也要時間準備。
一名官員說，當局決定放寬入境措施，是在數據上確定了疫情已見頂回落，包括病毒即時繁殖率持續少於1、污水檢測陽性比率持續下跌、社區檢測中心陽性比率持續低水平。若推行「0+3」後，即使整體確診數字稍升，只要上述數據維持相若水平，不會「再走回頭路」收緊檢疫，這也是政府復常的大方針。
李家超指與國家防疫目標一致
專家：兩地實際上策略有別
李家超昨在記者會被問及是否等同放棄「動態清零」，他無談及港府策略是否「清零」，但說港府與國家防疫目標一致，控制確診數字、保護醫療體系、精準抗疫等也是內地政策。
有不願具名的醫學專家說，兩地實際上策略有別，香港推行緩疫（mitigation）策略，減輕疫情對醫療系統及社會負擔；而非內地的圍堵（suppression）策略，但相信疫情發展至今，糾纏字眼已沒意思。