消息：短期內檢討社交措施 看0+3影響 金冬雁：3周內沒「小爆發」可0+0

梁栢賢：0+0與0+3對社會分別不大

醫管局前行政總裁梁栢賢說，當局新安排與全面復常仍有距離，但對社會來說，「0+0」與「0+3」沒太大分別，因為社會經疫苗接種及感染後的混合免疫效果已顯現，與過去冬季流感高峰期的留院人數走勢相若，認為香港有條件可邁向「0+0」。

醫院承受力方面，梁說在冬季流感之前，當局可再檢視及審核目前入院及留院標準，例如留院約2000人，到底多少真的對新冠病毒呈陰性而留院，才能做到精準抗疫。

金冬雁雖認為現已有空間放寬至「0+0」，但他理解政府認為「一步步」來較穩妥，建議政府如強調需檢視數據，可觀察「0+3」實施後3周內有否「小爆發」，即病毒有效繁殖率重升至超過1，如沒有，即可實施「0+0」。他說暫未見值得留意的新病毒株，即使有，估計也只會愈變愈弱，認為當局不應憂慮尚未出現的事情而不放寬措施，按當下疫情作決定便可。

何栢良：應撤黃碼 准抵港者堂食

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，本港已有防重症免疫屏障，加上有高成效新冠口服藥，從醫學角度而言放寬到「0+0」亦穩陣，當局應放心取消「黃碼」，容許抵港者到餐廳堂食，因抵港者已有接種疫苗要求，對餐廳傳播鏈影響很小。他建議當局將原定11月底實施的第四階段疫苗通行證提早至下月底實施，即5至12歲以下兒童接種兩針，12歲或以上須接種3針，認為屆時本港便有條件放寬至入境「0+0」。

（新冠疫情）