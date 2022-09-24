周一起入境0+3 7天隔日驗核酸 未談0+0時間表 李家超：倘新措施順利可加速

梁栢賢盼交代本地復常時間表

有醫學界人士及立法會議員呼籲，政府應同時考慮交代放寬社交距離措施。醫管局前行政總裁梁栢賢說，港府在輿論壓力下與國際通關，冀當局可交代本地復常時間表，反問是否「輿論不給壓力就唔做？」下一輪社交距離規定10月初到期，據悉政府將會檢討。

登機前改快測 未齊針港人可回港

港府於2020年12月起實施檢疫酒店安排，其間曾實施長達21日的酒店檢疫。隨着亞太區普遍地區陸續復常「開關」，酒店檢疫被批評影響香港競爭力。在日本及台灣先後宣布放寬入境安排後，政府昨宣布取消入境酒店檢疫，並取消內地及澳門回港限額，同時取消外地登機來港前核酸檢測要求，改為24小時內快測，又容許未接種疫苗的港人回港，但非香港居民則在登機14日前，仍須完成接種至少兩針疫苗。

新抵港安排下，從海外及台灣抵港者在3日醫學監察期間會獲發「黃碼」，其間可外出上班上學，但不能進入餐廳等場所，而抵港日（第0日）後第3日早上9時若前一日檢測陰性，「黃碼」會轉為「藍碼」，可進入食肆及酒吧。抵港第2、第4、第6天要驗核酸，而抵港後共7天均要做快測。在抵達機場後，抵港者不用再等候檢測結果，並可自行乘交通工具離開。運輸及物流局長林世雄說，各來往機場的公共交通工具將加密班次及延長服務時間，其中機場巴士會延長服務時間至非繁忙時段。

曾否問中央 李：特區政府全面考慮後決定

李家超昨多次被追問何時或什麼情况下進一步放寬至「0＋0」，他回應說，「0＋3」是較「3+4」頗大的進步，政府希望在疫情可控及實際情况下有序推出新措施，會密切監察情况，若實施順利，會有更多空間容許不同活動。

李家超強調政府「以單一方向」為目標，即希望疫情走勢可控下，給最大空間讓香港聯通世界、有最大經濟動力，減少來港者不便，重申「盡量不希望走回頭路」。被問及安排是否問過中央，李說：「防疫政策是特區政府經過全面考慮後作出的決定。」

金發局：料可吸金融界人士回流

商界及政界普遍歡迎政府措施。金融發展局主席李律仁向本報說，「0＋3」與「0＋0」分別不大，因在3日醫學監察期可繼續公幹，從金融界角度而言，「0＋3」已等於全面開放，料可吸引金融界人士回流。至於3日醫學監察期不能到食肆用膳，他料酒店會作安排配合。

梁栢賢說，當局根據「醫療復常」準則放寬入境檢疫，質疑本地措施為何不能同樣檢視。他舉例，在新安排下港人或「報復式」到外地旅遊，本地食肆未必受惠，認為國際通關與本地措施調整不能相距太長時間，否則影響基層生計。

議員促隔日評估社交措施

選委會界別立法會議員江玉歡說，相信市民會對措施開心，但未至於滿意，因為新加坡及台灣都提出復常路線圖，「雖然政府說不走回頭路，但下一步幾時走呢？」她促港府以隔日計，而非以數周或月計評估本地社交距離措施。實政圓桌立法會議員田北辰認為，現時的「3+4」與放寬後的「0+3」對旅客分別不大，旅客來港最重要可外出食飯行街。他建議日後再放寬至「0+0」後，以快測代替核酸檢測。民主黨衛生事務發言人陳堡明認為國際經濟活動不會等待香港逐步放寬，政府應有短期計劃，定明何時或何種情况下實施「0+0」。

明報記者

（新冠疫情）

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