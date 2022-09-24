醫衛局：現4萬免針紙生效 醫學會：濫發不普遍

稱衛署指引清晰 料不礙有需要者

身兼醫委會初級偵訊委員會主席的醫學會會長鄭志文昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，醫生如干犯可判監的刑事罪行遭定罪後，初偵會展開聆訊，如涉誠信問題、專業失當，性質嚴重，停牌屬常見處分。他指，醫生不時需負責簽發文件，包括病假、證明該人適合駕駛等，責任重大，如非為醫學原因而刻意簽發假文件，很大可能被釘牌。

對於涉案醫生被指面見病人一兩分鐘就發出免針紙，鄭志文稱，如病人事前準備藥物過敏紀錄，或已作網上診症，面診過程可以很快，但質疑是否每日、每名病人均屬此類情况。他認為濫發免針紙並不普遍，業界對案件感驚訝，過去雖有病人因騙病假或保險與醫生、經紀一同被捕，但屬少數。他指，衛生署簽發免針紙的指引清晰，相信不會影響有需要病人，又稱不少要求免針紙者不符合規定，醫生可解說，自己亦曾說服病人打針。

何栢良倡引入「少接種禁忌」疫苗

何栢良在同一節目上表示，濫發免針紙破壞「疫苗通」及防疫佈局，認為絕大部分獲免針紙的市民事實上可接種疫苗。他以科興疫苗為例，政府在接種須知把「未控制的嚴重慢性病患」列為不應接種的情况，但眾人對「未控制」的理解或有異，醫生或可因而簽發免針紙。他稱，當局蒐集證據後應盡快檢控，讓市民知道當局不會姑息違法行為，另建議政府引入多一款疫苗，如較少接種禁忌的重組蛋白疫苗，認為接種選擇增加可杜絕問題。

（新冠疫情）