港明年10月辦亞洲馬拉松錦標 亞洲田總：無法辦盼早半年通知

稱若渣馬成功 增辦錦標賽信心

亞洲田徑聯會秘書長Shuggu Marran接受本報查詢時表示，本港過去舉辦亞洲馬拉松錦標賽均十分成功，對香港田總有信心。他認為新冠疫情發展無法控制，又稱不止本港受疫情影響，對港府在賽事中加入防疫措施表示理解。他說，港府一直支持舉辦大型體育盛事，形容亞洲馬拉松錦標賽已獲港府開「綠燈」，故對此表示樂觀。

Shuggu續指，若明年2月渣打馬拉松成功舉辦，將加強他們對於本港舉行亞洲馬拉松錦標賽的信心，不過現階段評論該賽事能否成功舉行仍言之尚早。亞洲田徑聯會又表示，期望港府及香港田總若遇困難、或無法舉行賽事時能提早半年通知，賽會便可考慮將比賽移師其他地方舉行，若半年內才通知，便會直接取消賽事。

楊德強稱田總定日期 未商細節

楊德強回覆查詢時出，新冠疫情爆發前，大部分賽事都是半年或之前已定下日子，不過，對於港府能否於半年前批准，楊未正面回應，稱要視乎疫情發展，會盡力協助田總盡早落實亞洲賽日期。

至於早前田總主席關祺向本報提及於明年10月舉辦的「亞洲馬拉松錦標賽」，楊指該日期屬田總提出，但尚未與田總商討比賽規模、賽事路線等細節。擬於明年2月舉辦的第25屆渣打香港馬拉松，他稱與田總的商討進度與早前一樣，暫時仍以原有2.5萬人的方案商討舉辦細節，將視乎疫情及未來的社交距離措施再調節。

翻查資料，過去本港舉行的亞洲馬拉松錦標賽均與渣打馬拉松同場舉辦，田總表示將密切與亞洲田徑聯會溝通及商討亞洲馬拉松錦標賽的舉辦安排，適時更新及匯報舉辦細節。

（新冠疫情）