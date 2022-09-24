七欖外國隊續閉環 欖總：難即跟0+3 擬觀眾「准飲不准食」 盼政府准設臨時餐飲場所

香港七欖賽上次舉行是2019年4月，其後連續兩年因疫情停辦，今屆亦因第五波疫情延至11月。欖總指出，今屆所有外隊職員及球員登機前須完成接種兩劑新冠疫苗及有核酸檢測證明，抵埗後與賽事工作人員均會進入隔離氣泡，直接入住指定酒店的單人房，每日做核酸檢測。各隊有專屬訓練場地，至離港前行程均由專車接送，如每隊有5名或以上球員確診，將自動退賽，在港接受隔離。

一隊5球員中招即退賽

欖總行政總裁麥偉彬表示，難因應港府下周一起實施「0+3」即時更改閉環管理做法。體育專員楊德強接受本報查詢時稱，運動員與一般旅客不同，一旦受感染將影響個人甚至球隊比賽，要了解有關主辦機構和賽會是否有相應措施應對。

另外，今屆香港七欖入座上限為85%，逾3萬賽事門票有約一半已獲優先認購，其餘門票下周四起於欖總官網公開發售，成人三日門票售1950港元，兒童950元。觀眾入場須出示疫苗通行證，遵守觀眾限聚8人規定。場內暫定除了看台，其他地方亦只准飲不准食。麥偉彬稱，因應飲食限制，已延後首兩個比賽日的開賽時間，但決賽日橫跨10小時，禁食安排會嚴重影響球迷體驗，並可能引發其他健康及安全問題。他稱欖總早前曾向政府提出在大球場內或附近建立臨時餐飲場所，認為這些替代方案可行，促港府未來數周重新審視。

欖總：未來不大可能接受今次政策安排

麥偉彬又明言香港七欖已停辦兩年，重返世界系列賽賽程至關重要，在缺乏海外觀眾，以及昂貴的隔離氣泡等各項防疫開支下，難以估算賽事帶來的經濟收益，「未來比賽不大可能接受這次政策安排」，期望明年4月舉辦下一屆賽事時復常，可取消各項入境隔離及防疫措施，並復辦世界挑戰賽及女子組比賽，能有盈餘支援本地欖球發展。

麥又說，欖總自2020年七欖停辦後已損失2.5億元，裁走一半員工，故無法承受再次延期。

港隊分組賽將戰澳洲新西蘭薩摩亞

同場出席欖總記招的財政司長陳茂波，與港隊代表姚錦成在儀式中一同敲響銅鑼，意味賽事重新開鑼。陳致辭時指，香港七欖復辦意味香港復蘇步伐持續，準備好與國際再接軌。欖總同時公布16隊分4組的抽籤結果，港隊在A組分組賽會對世界系列賽冠軍澳洲隊、新西蘭隊及薩摩亞隊，姚錦成稱主場球迷歡呼聲，會是港隊力戰3支大洋洲勁旅的興奮劑。

明報記者

（新冠疫情）