學者指無助航空業復蘇 轉機寧選更寬鬆星洲

復蘇步伐慢 須更大代價搶人才

徐偉康表示，未來5年是香港航空業復蘇的「決定期」，相信香港航空業要回到疫前水平須很長時間。他解釋，新冠疫情期間全世界航空業須裁減人手，機師薪金及福利最高，削減幅度最大；而因不同地區正處復蘇階段，正向其他地區「搶人」，而本港復蘇步伐較其他地區慢，日後須更大代價搶人才。他認為，復蘇關鍵在旅客來港意欲，「因本港仍有較為嚴謹的防疫措施，一定不會選擇本港轉機」。

倘日後機場仍方便 可重奪樞紐地位

對於國際航空運輸協會多次警告香港已失航空樞紐地位，徐偉康認為不可直接形容香港已失樞紐地位，現時很多旅客轉到新加坡因沒選擇，若日後本港機場仍方便，航空公司續選擇以香港為中轉航點，亦非完全沒機會重奪樞紐地位。不過，他說現時旅客已轉換出行習慣，「當旅客離開了，很難吸引他們回來，但不是完全沒可能，只是（政府）要做多很多事」。

他認為香港要保持航空樞紐地位有數項條件，包括本港要有自由的航空政策、機場有充足營運能力、機場及香港航空公司維持高水平服務，以及香港是個吸引的旅遊點，才可吸引旅客及海外航班回流。

（新冠疫情）