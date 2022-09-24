學者指無助航空業復蘇 轉機寧選更寬鬆星洲

【明報專訊】政府昨宣布放寬檢疫安排至「0+3」，抵港者毋須再於酒店檢疫。一直研究香港航空業及旅遊業發展的新西蘭梅西大學航空學院副教授徐偉康分析，「0+3」對於航空業復蘇無幫助，「對於探親、做生意或有用，但對旅遊、或以香港作中轉站而言，未做到一定程度的開放，不會吸引旅客來港」。徐續稱，旅客可選擇其他沒嚴謹防疫限制的地區及城市轉機，例如新加坡，「為何我要選擇香港？」
復蘇步伐慢 須更大代價搶人才
徐偉康表示，未來5年是香港航空業復蘇的「決定期」，相信香港航空業要回到疫前水平須很長時間。他解釋，新冠疫情期間全世界航空業須裁減人手，機師薪金及福利最高，削減幅度最大；而因不同地區正處復蘇階段，正向其他地區「搶人」，而本港復蘇步伐較其他地區慢，日後須更大代價搶人才。他認為，復蘇關鍵在旅客來港意欲，「因本港仍有較為嚴謹的防疫措施，一定不會選擇本港轉機」。
倘日後機場仍方便 可重奪樞紐地位
對於國際航空運輸協會多次警告香港已失航空樞紐地位，徐偉康認為不可直接形容香港已失樞紐地位，現時很多旅客轉到新加坡因沒選擇，若日後本港機場仍方便，航空公司續選擇以香港為中轉航點，亦非完全沒機會重奪樞紐地位。不過，他說現時旅客已轉換出行習慣，「當旅客離開了，很難吸引他們回來，但不是完全沒可能，只是（政府）要做多很多事」。
他認為香港要保持航空樞紐地位有數項條件，包括本港要有自由的航空政策、機場有充足營運能力、機場及香港航空公司維持高水平服務，以及香港是個吸引的旅遊點，才可吸引旅客及海外航班回流。