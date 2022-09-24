商界稱「0+3」一大步 美商會：要競爭須全撤障礙

展覽業冀復常路線圖

美國商會總裁翁以登表示，「0+3」將重拾營商信心，但只是恢復香港經濟的第一步，倘香港與其他地區競爭須完全取消任何障礙。梁兆基形容，放寬至「0+3」已是頗大一步，但3天「黃碼」對旅客仍有障礙。至於估計何時可實施「0+0」，梁說須參考醫學界判斷，疫情及打疫苗比例跟其他已撤限地方差不多，可研究能否看齊。

廠商會倡旅行團3針旅客0+0

香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡認同「0+3」向前行了一步，但新加坡、泰國、杜拜等地積極加強展覽業，她希望香港防疫措施盡快看齊外國，最少需有路線圖，才有望爭取明年展覽重返。她說，大型國際會議多設午餐會、晚宴等，若仍有「黃碼」，或影響大型會議在港舉行。

中華總商會副會長、立法會議員陳仲尼稱「0+3」喜出望外，相信部分商界考慮過行程需要、效益等，會因放寬入境限制而來港，但終點必須是「0+0」，「我們不是生活在『真空世界』」。陳認為政府需同時全盤檢討本地防疫限制，宴會場合對商界交流相當重要。廠商會歡迎新措施，會長史立德關注抵港者不能進入食肆等，對遊客吸引力大減，建議政府考慮先讓旅行團及已接種3針的旅客「0+0」來港。

黃傑龍：最大危機是經濟非病毒

優質旅遊服務協會主席黃傑龍昨早在港台《千禧年代》表示，香港復常工作比其他地方遲半年至一年，香港目前最大敵人是經濟危機而非病毒危機，負責經濟的官員應主導更多抗疫工作，協助本港走出經濟危機。

（新冠疫情）