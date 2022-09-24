放寬後本地海外客源皆不穩 酒店嘆兩難

指定檢疫酒店的士司機亦歡迎放寬，冀吸引更多旅客來港，而港人開始外遊後亦有助帶動生意。

難保入住率料房價平穩 冀月內0+0

本身是其中一間檢疫酒店營運總監的旅遊業促進會總幹事崔定邦昨表示，檢疫酒店計劃結束代表本港邁向復常之路，業界當然支持，惟措施令酒店陷兩難。他稱「0+3」令市民外遊意欲增，可預料staycation需求或下降，維持「黃碼」又難吸引旅客來港，在酒店市場突然釋放大量房間下，酒店要保證入住率有壓力，冀當局可一個月內放寬至「0+0」。

抗疫的士料收入影響小 放寬增需求

的士車行車主協會永遠會長吳坤成稱，現時指定檢疫酒店的士司機每日最多只是兩三宗生意，連同1500元政府補貼，扣除車租及油費後，每日收入僅約千多元，單靠街客也可掙到，料取消相關車隊對司機收入影響不大。他認為放寬措施後，社會整體對的士需求重新上升，有助帶動生意。

立法會旅遊界議員姚柏良認為， 是次放寬應視作「緩衝期」，至11月或更早放寬至「0+0」，並促政府擬定對外復常路線圖，讓航空公司及早調動航班。他又稱，現時參與第八輪指定檢疫酒店計劃的酒店合約期至10月底，希望政府支援酒店轉型。

國際航空運輸協會（IATA）北亞區副總裁解興權歡迎港府進一步放寬入境限制，下一步應看齊其他亞洲地區，取消所有防疫規定，包括3天醫學監察、抵港後的核酸檢測，以及一切適用於未打疫苗旅客的限制。

（新冠疫情）