旅遊查詢飈 學者憂消費外流挫經濟 航空公司網站塞車 快運赴日機票一天兩加價

日領館料最快周一公布放寬資訊

日本駐港總領事館回覆本報證實，10月11日起港人入境日本將改為免簽證，90日以內短期逗留不需簽證，並解除只限旅行團入境安排，重新開放個人遊。領事館預計最早9月26日發表放寬資訊。

本報分別於昨晨1時及昨晚9時15分到國泰及香港快運網站查詢到訪日機票。快運香港到東京成田由10月12日起一周有4班航班，如10月31日回程，來回機票昨晨約1746至3006元，本報昨晚7時及9時15分查詢，發現兩度加價，至昨晚9時15分加至約4316至5766元。國泰10月11日前後一周，香港至大阪來回機票昨晨為12,648元，昨晚減至11,498元。

國泰擬10月加逾200對航班

國泰表示，計劃10月加開逾200對前往亞洲及長途航點的客運航班，並因應日本放寬入境旅遊限制，國泰11月起恢復每日往返東京羽田航班，12月起提供每周4班往返札幌航班；10月起增加香港往返東京成田及大阪的航班。

日本前日宣布下月11日起接受免簽自由行，記者昨日中午到旺角銀行中心的旅行社觀察，有旅行社一度出現人龍。市民廖先生表示，近3年未有外遊，一聞日本放寬入境限制，昨午便到旅行社問價，打算11月和太太到日本旅行，當港府同步放寬入境檢疫安排，他便肯定會出發。有職員稱昨晨查詢人數增加，但日本仍未公布放寬詳情，未設新團。

旅社兩小時收逾千查詢 九成問遊日

縱橫遊行政總裁袁振寧表示，昨午3時有消息傳出香港將實施「0+3」，便出現「V形反彈」查詢，兩小時內收逾千旅遊查詢，其中九成查詢日本旅行，形容情况誇張，昨已有人下訂往日本旅行，最快10月12日出發。袁表示，免除核酸檢測和檢疫酒店費用，費用節省約2500元，而團費預料將增加5%至10%，惟機票求大於供致價格提升，團費因而增加，期望航空公司增加機位穩定價格。

東瀛遊執行董事禤國全表示，現時日圓便宜，日本又放寬自遊行，11月紅葉季節旅遊將更暢旺，11月起日本團數目料增數倍，又說2019年有229萬港人旅日，沉寂兩年，「0+3」後破百萬人不是難事。

李兆波促「0+0」收復失地

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，「0+3」不利香港經濟，「消費力走出去，返來無乜，看不見好處」。他稱，有3天醫學監察及連續7天快速測試，不會有遊客訪港，本地酒店亦失去檢疫客人，將重挫本港經濟，令樓價下跌，並影響飲食業和零售業，建議政府立即實施「0+0」，以在第四季收復失地。

零售業界立法會議員邵家輝表示，政府放寬屬大躍進，對外來商家是喜訊，有助香港舉辦展覽和大型盛事。他表示，市民在外消費，回港再有3天無法到食肆消費，或屬本地零售不利因素，建議盡快實施「0+0」與國際對接。

明報記者

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