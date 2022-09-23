防護中心料BA.4/5或見頂 稱疫情穩步向下

本港昨日新公布5990宗新冠個案，5827宗屬本地感染。歐家榮分析本地個案「7天移動平均數」，9月15至21日平均每天共錄6731宗個案，較9月2至8日的10,090宗明顯下跌，污水監測和入院數字亦轉趨穩定和向下。院舍方面，歐稱9月15至21日共錄得36間院舍出現個案，較前兩周分別錄得56間和52間院舍回落，情况與社區感染相同。

Omicron BA.4和BA.5最新佔比為84.9%，過去一周徘徊於逾八成水平，其中單是BA.5佔本地個案78.36%，亦是連續9天維持逾七成。歐稱BA.4和BA.5佔比增幅放緩，相信已到頂峰，參考外國經驗，若BA.4和BA.5佔比超越80%便會處於「平台期」，社區個案亦慢慢回落。歐家榮補充，近日個案數字跌幅緩慢，預計短期內會維持，「唔會有一個好大或好快嘅跌幅」，亦難預計將跌至什麼水平；又說本港經歷第五波後未必能做到「清零」，未有回應個案跌至什麼水平才算受控。

（新冠疫情）