崔俊明倡幼童復必泰縮接種間距 劉宇隆：不建議 何栢良：美准隔3周打針 未錄心肌炎個案

崔俊明昨早在港台《千禧年代》稱，現未帶子女接種疫苗的家長有不同原因，相信引入復必泰有助吸引只相信外國疫苗的家長帶子女打針，有助提升接種率。他表示，幼童版復必泰最快11月才運抵本港，雖然近日陽性個案呈跌勢，疫情「最嚴峻的時間」已過，但疫苗到達日期仍是「愈快愈好」。

衛生署轄下聯合科學委員會現建議6個月至5歲以下幼童，接種首兩針復必泰須相隔至少8周。崔俊明稱，外國多建議幼童接種首兩針復必泰只需相隔至少3周；由於流感高峰期將至，兒童有可能受到新冠、流感夾擊，建議本港縮短相關間距。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，美國現容許幼童相隔3周接種首兩針復必泰，當地已為60萬名幼童接種復必泰，當中無發現任何誘發心肌炎個案。他補充，幼童版復必泰的劑量為成人版的十分之一，故不能引伸其餘年齡層打針後出現心肌炎的風險推算幼童版的安全性。

身兼政府專家顧問的劉宇隆其後向本報表示，由於憂增心肌炎風險，不建議縮短幼童接種第一和第二針復必泰的間距，聯合科學委員會暫無計劃就此討論，強調家長仍可選擇帶子女接種科興疫苗。

盧寵茂料冬季再爆疫

籲打科興勿等復必泰

醫衛局長盧寵茂表示，幼童復必泰很快到港，政府會盡快安排接種服務，但強調幼童現已能接種科興疫苗，亦有足夠的保護作用，因應冬季可能有另一波疫情，強烈建議家長不要等待復必泰疫苗。

疫苗中心下月有流感針 50歲可打

另外，政府下月初推行季節性流感接種計劃，衛生署正採購逾100萬劑流感疫苗，並為學校外展接種計劃增購逾30萬劑流感疫苗。盧寵茂稱，憂慮冬季爆發季節性流感，呼籲市民盡快接種流感和新冠疫苗，並稱社區疫苗接種中心將提供上述兩種疫苗，供年滿50歲市民同時接種。

（新冠疫情）