盧寵茂稱0+0可考慮 前提醫療復常 提抗疫「常態化」 指接種是不可避免一環

韓國、日本和台灣等地相繼放寬或取消入境限制，近日本港政商界亦紛紛要求放寬入境限制。盧寵茂昨日同時接種季節性流感疫苗和第四劑新冠疫苗後，被問是否因受壓而加快放寬措施，他表示政府會在醫療復常的情况下，考慮提升國際競爭力和經濟復常力量，形容兩者並無矛盾。他明言若醫療系統和經濟要復常、將來抗疫要「常態化」，疫苗接種是無可避免和必須的一環，並重申若公營醫療服務回復至起碼八成水平，便有更多空間提升「經濟動力」和「對外連接動力」，強調醫療復常在整個社會復常過程很重要。

商經局前局長馬時亨昨於商台《在晴朗的一天出發》批評，本港現時難與內地通關，亦無法對外開放，形容是「兩頭唔到岸」、「在水中央，但遲早浸死」；又說新加坡看準本港尚未開放的時機，搶去不少資產管理業務、盛事及人才，憂慮愈遲開放被奪走優勢的風險亦愈高。

歐家榮：未有放寬檢疫定案

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨於疫情記者會稱，政府暫未有放寬檢疫的定案，相信最重要原則是「疫情受控和向下」才有空間放寬。被問接種率達至何等水平才穩妥，他說即使放寬措施令傳播增加，本港整體免疫水平提升後，仍能確保入院和重症維持低水平；又說青年和成年第三針接種率達八至九成是「相當高」，惟長者和小童接種率不足，憂仍對醫療系統構成壓力。

至於現時公營醫療服務回復進度，醫管局總行政經理何婉霞表示，現正逐步把新冠病牀轉回普通病牀及恢復非緊急服務，未有回應已回復至多少成水平，僅稱每間醫院進度不同。

劉宇隆：「0+7」是基本

田北辰稱下周公布10月推

港大專家劉宇隆昨於港台《千禧年代》稱，放寬至「0+7」是基本，建議當局跟從外國「三免」做法，即「免檢疫、免測試、免疫苗通」，有序逐步放寬。港大感染及傳染病中心總監何栢良則在商台節目說，世界各地在數月至半年前已放寬入境限制，形容香港「好脫節」，亦建議短期內應取消抵港旅客「黃碼」安排。何解釋，旅客在機場核酸檢測呈陰性才進入社區，前往食肆用膳所構成的風險低於無檢測的市民，形容以「黃碼」限制其活動不符邏輯，質疑「紅黃碼」會令本港由「美食天堂」變成「外賣天堂」。

立法會議員田北辰昨接受傳媒訪問時引述消息稱，下周將公布放寬至「0+7」，最快10月可實施，並會研究將登機前核酸檢測的要求改以快測取代。譚耀宗昨日出席一個活動後表示，本港不能太遲放寬入境限制，期望政府在防疫和方便旅客之間平衡，亦理解市民冀最終達至「0+0」，惟政府須循序漸進。

至於放寬本地社交距離措施，盧寵茂昨稱全球新冠疫情尚未結束，亦引述本地專家稱冬季或面臨下一種變異病毒株和新一波疫情，政府要確保疫情不會反彈。被問到是否代表要待冬季才有望放寬，盧強調「我冇提過係要冬季先放寬」，形容冬季疫情是「另一回事」。

明報記者

（新冠疫情）