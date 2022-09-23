旅社稱反應難料 「港檢疫如一面牆」

業界料2024年方復疫前

縱橫遊常務董事袁振寧表示，港人已累積了很多假期，按日、韓、泰國重開的經驗，顧客會選擇日數較長的行程，但暫難評估顧客在停止旅行兩年多後的反應，「客人是否很想自由行或者出團，要看反應」。他續稱，航班復飛需時，故生意只能「逐步來」，樂觀估計年底生意可達疫前三成，明年回復到五至六成，待2024年才能回復至疫前的旅遊模式。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，台灣與香港是互為目的地的重要旅行點，疫前台客訪港每年有190萬人次，港人訪台每年則有150萬人次；台灣在開放方面步伐與香港相若，業界亦密切留意。他說，受制於航班數量，由疫前每周逾300班航班，減至現時每周只有10多班，預計機票成本將比疫前貴，「唔貴一倍都五六成」，團費亦會相應增加。

（新冠疫情）