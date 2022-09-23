台灣擬下月推0+7 日本准免簽自由行 議員：特區反應慢 落後外地

日免入境核酸證明 撤人數上限

共同社報道，日本首相岸田文雄表示，入境日本者本月起毋須核酸檢測陰性證明書，下月11日起放寬海外入境政策，包括取消每日入境人數上限、免除短期逗留簽證，以及開放海外旅客個人自由行。岸田昨沒提及新的入境檢疫要求或安排，他亦宣布下月11日起，針對日本國民到部分國內地方旅行的觀光優惠政策擴大至全國，以振興經濟。

日本2020年3月起暫停包括港澳地區的免簽入境旅遊，今年6月起，外國遊客可隨有導遊陪同的旅行團入境，每天上限2萬。9月7日開始，再把入境上限提高至5萬人，允許無導遊旅行團入境，但入境客仍須簽證，如無疫苗接種證明須出發前72小時內檢測。

台兩階段放寬 0+7未定涵港客否

台灣方面，台灣行政院發言人羅秉成昨表示，將分階段開放邊境管理措施，首階段9月29日實施，包括提高每周入境人數至6萬人次、「3+4」全程一人一室、取消機場唾液核酸檢測及全面恢復免簽（見表）。羅秉成引述行政院長蘇貞昌表示，會觀察一周，若如預期，兩周後會公告實施「0+7」，即約於10月13日踏入第二階段，包括每周入境放寬至15萬人次、入境免居家檢疫「0+7」、開放免簽證國家入境、觀光取消禁團令等。不過，第二階段是否包括香港地區旅客，仍有待決定。

日、台目前疫情仍嚴峻，台灣中央流行疫情指揮中心昨宣布，當地新增4.2萬宗本土個案，新增275宗中重症，59宗死亡，另增258宗境外輸入。日本東京都昨日新增8850宗，其中780宗為65歲以上，並有7宗死亡個案。

議員批港0+7只便外遊 無助本地經濟

本港立法會議員江玉歡表示，香港仍考慮實施「0+7」方案，但外國已陸續全面開放，「0+7」方案變相只為外國打開方便之門，不是為香港經濟，因訪港外地人仍受「黃碼」和戴口罩等限制，「只是香港人出去，沒有（外地）人來港」。

她又表示，走出疫情有如各地政府的考試，「別人（其他國家）已考完試，畢業賺錢，你（特區）仍在試場計緊數，計緊『0+幾』」，稱各地均了解落後開關將造成經濟損失，故立即宣布開放。她稱，太慢開關影響香港形象，如外資認為香港政策不是穩定合理，便不會來港投資。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，0+7方案下旅客仍不能到餐廳和博物館，吸引力大減，建議10月先行「0+3」，11月「0+0」，吸引遊客來港。

明報記者

（新冠疫情）