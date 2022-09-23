涉案醫生會否釘牌？ 醫委會：如發失實證明書 將面對紀律處分

林哲玄：最嚴重釘牌 其次譴責

林哲玄表示，若醫生涉因濫發「免針紙」被捕，首階段會被警方調查，若證據充足被起訴，醫委會將跟進。他說，若醫生故意虛假陳述，「而陳述是涉及到醫療問題，甚至影響市民的治療或社會整體的健康狀態，醫委會都會看得相當嚴重，一般都會去到考慮吊銷牌照的階段」。林哲玄表示，具體罰則仍要視乎個別情况，最嚴重可以即時或緩刑吊銷牌照，其次為譴責及警告。

醫委會表示，醫生在發出證明書或類似文件時務須小心，不能在當中加入未經適當步驟核實的內容；又指醫委會如收到任何與註冊醫生專業操守有關的申訴或告發，會按照《醫生註冊條例》及其附屬法例處理。

申免針診斷

林永和：一般先身體檢查

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和回覆本報查詢，指當局就病人情况是否適合豁免接種有清晰指引，一般而言他會先為病人作身體檢查，了解病人欲申請「免針紙」原因、病歷及驗身報告後，再作判斷。他表示，過去向他求診的病人，經診斷後甚少符合豁免條件，即使可豁免亦會有限制，例如他曾向一名需服用新藥的牛皮癬病人發出兩周豁免，對方要在覆診時再確認是否適合接種。

（新冠疫情）