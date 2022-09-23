靠免針紙上班 藥物敏感市民憂醫生審批更保守

醫衛局未覆現多少免針紙仍有效

本報向醫務衛生局查詢，現有多少張「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」仍有效、本月內本港醫生發出多少張免針紙，至截稿前未獲回覆。

現時在嚴重肢體殘障院舍工作的護士鄭小姐，對一款抗生素及一款止痛藥成分敏感，去年8月起三度向不同醫生申請免針紙，現時持有的免針紙有效期至今年底。她表示，初期醫生在了解其病歷後，一般願意批出有限期豁免接種證明，惟其後愈來愈困難，最近一次是在朋友介紹下才能找到願意批出免針紙的醫生。就近日有病人涉買免針紙被捕，鄭小姐認為自己屬合理原因下獲豁免，不會擔心。

她表示，現時在院舍工作，除非有醫學豁免，否則必須接種接苗。她曾因藥物敏感入院，憂慮身體對疫苗有不良反應；如不獲豁免，或須辭職改為從事其他行業。她又認為，作為病人如有合理顧慮，應有權決定是否接種。

彭鴻昌：怎處理市民擔心很關鍵

彭鴻昌稱，據他觀察，真有需要獲批免針紙的市民未必太多，又指隨着衛生署指引更明確後，醫生一般都不會隨便批出豁免。他又稱，部分病人未必有足夠醫學理據需要免針紙，但針對部分「實在擔心」的市民，「如何去處理他們的擔心是很關鍵」，建議政府提供更多接種疫苗前的諮詢，並確保如有不良反應會及時介入，以釋除市民疑慮。

（新冠疫情）