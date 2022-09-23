濫發免針紙案 首拘22應診者 多3醫生被捕 近日5案涉2.5萬張

油麻地醫生今提堂 22應診者涉串謀詐騙

至於周二在油麻地涉濫發「免針紙」被捕的醫生戴港盛，昨被暫控3項「不誠實意圖而取用電腦」罪，今早在九龍城裁判法院提堂，不排除稍後改控其他罪名。其3名女助手獲准保釋。另外，警方披露昨拘捕3男5女（35至49歲），他們涉於周二向戴買免針紙；另於早前拘捕14人，他們涉向月初被捕元朗醫生蔡淑梅購買免針紙，涉串謀詐騙，全部獲准保釋。

警方昨早根據線報，到元朗、天水圍及柴灣3間診所搜查，以串謀詐騙拘捕醫生殷錦新（62歲）、林定儀（51歲）及王秉亮（59歲）。警方指前兩者發出的免針紙為期90日，收費介乎350至700元；兩人在2至9月期間分別發出1365及1399張免針紙，單日最多發出66及152張。至於王秉亮，警方指他在2至6月期間發出逾6600張免針紙，最高單月發出逾3000張免針紙，平均每日發出100張，網上有情報指每張收費達3000元。港島總區刑事部（行動）署理警司盧彥霖稱，該醫生發出的免針紙數目不尋常，相信他未遵從衛生署指引，在未了解病人病歷下發出免針紙。

警：月發千張推算 要日看百症

新界北總區署理高級警司（刑事）張文俊稱，難以從數學上界定何為「濫發」免針紙，惟被捕人在月內發出上千張，按此推算，「每日不眠不休，都要處理上百個診症」，平均僅面見應診者一兩分鐘，甚至更少，警方會再徵詢專業醫護人員意見，了解診症時長是否足以判斷病人可否獲免針紙。至於其餘被捕應診者有否會見醫生、會否調查「安心出行」紀錄，警方稱細節不便透露，將調查應診者有否使用免針紙進出場所，亦會了解會否有中間人轉介，不排除更多人被捕。警方透露該5宗案件均經「放蛇」調查，牽涉數千應診者。

翻查資料，元朗西醫殷錦新曾於2016年在診所展示美容治療推廣信息，去年被醫委會裁定專業失德，被判除牌兩個月及緩刑一年。他曾被委任為香港警察隊員佐級協會的醫事顧問。

市民500元誘接種中心醫護發打針紙

另外，營運林士德體育館疫苗接種中心的卓健醫療確認，有市民前日中午在疫苗接種間稱因心肌炎不能打針，以500元利誘醫護人員幫忙發出疫苗接種證明，醫護人員建議市民可先諮詢醫生意見，市民隨後離去，醫護將事件上報政府部門。政府發言人表示，已知悉執法部門正跟進和調查事件。

衛署：監察醫生發紙頻密度 或交警跟進

醫務衛生局長盧寵茂稱，診所發出過百張至千張免針紙無疑非常可疑，對有專業人士涉違反操守極度失望，相信醫委會如需要會跟進，又指不論是發出或持有涉案免針紙均屬刑事罪行。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，現有充分數據顯示疫苗安全，市民不適合打針的比例很小，衛生署會監察醫生發出豁免證明書的頻密度，一旦發現異常情况會調查，有需要會採取執法行動或轉交警方跟進。

大律師陸偉雄表示，如市民有病歷紀錄，不清楚是否適合打針而諮詢醫生，相信不會被視為有串謀詐騙的犯罪意圖，但如見醫生時已表明自己「無病」，醫生又未有作醫學診斷就發出免針紙，就有可能違法。警方指醫護人員如以不法手段違反專業守則，濫發免針紙；或市民提供虛假資料及陳述從而獲發免針紙，有可能干犯串謀詐騙，最高可判監14年。

明報記者

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