連續兩日陽性5000多宗 金冬雁：疫情明顯跌勢

本港昨增5687宗新冠陽性個案，有5541宗屬本地感染。港大醫學院生物化學系教授金冬雁在港台《千禧年代》形容，本港疫情正處於「比較明顯的跌勢」，新冠病毒即時繁殖率低於1、大部分市民感染後均是輕症或無症、本地缺乏超級傳播的「土壤」、政府亦有不同措施應對疫情，相信疫情不會出現今年初的大爆發。但他補充，清零「無咩可能」，料單日個案數目維持在1000至2000宗水平。

學校疫情方面，衛生防護中心接到529間學校呈報760宗個案，涉647名學生和113名教職員，中心過去7天收到383間學校呈報兩宗或以上個案。翻查紀錄，過去兩個周三（7日、14日），衛生署當時公布過去7天呈報兩宗或以上個案的學校數目有下降趨勢，由9月7日的618宗降至昨日383宗。

學校個案 兩周前618降至昨383宗

李寶椿書院全校停課

中心昨建議10間學校有個別班級或全校須停課，其中須全校停課的香港李寶椿聯合世界書院有15名學生陸續染疫，有3人念第11班、12人念第12班。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該校240名學生悉數居於宿舍，每棟宿舍均錄得個案，由於該校學生會混合上課，另有課外學習活動，估計因此現爆發。

另外有兩間日前已有班級停課的學校，再有班級須停課，其中心怡天地幼稚園（麗城）的ISLAND班，上午及下午班各有1名學生陽性，1名任教上述班級教師染疫，兩班均要停課一周；北角蘇浙公學6A班27名學生中有4人染疫，該班須停課。

（新冠疫情）