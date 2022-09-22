指單靠0+7難解運力問題 學者料旺季機票貴疫前兩倍

旅社：0+7無法刺激入境遊

東瀛遊執行董事禤國全則預計，港府若放寬檢疫安排至「0+7」，出外旅客將增加，「大家都餓了很久」，預計其生意額將增加兩至三倍。禤國全認為，若本地航空公司維持現有的運力才會出現搶機票情况，但他認為「0+7」無法刺激入境遊，「單做港人出外，來港人數不大，（搶機票）情况都不會太惡劣」，加上仍有海外航空公司可選擇，預期不會出現搶機票情况。

議員：國泰恢復運力三成 可滿足外遊需求

旅遊界立法會議員姚柏良表示，如果國泰航空可按計劃，於年底恢復運力至疫前三成，可滿足港人的外遊需求；至於機票價會否因「0+7」的實施而變貴，他相信不會貴過疫情期間部分航點每星期只有一班客機的票價。不過，他指機票價格受整體需求、人手分配等影響，難以估計未來機票價格升跌。

（新冠疫情）