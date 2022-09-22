指單靠0+7難解運力問題 學者料旺季機票貴疫前兩倍

【明報專訊】本報到國泰航空網站，查看10月上旬5個熱門旅遊航點的來回機票價格，當中東京10月1日及8日的來回機票票價最少9282元，大阪同一日期亦需7807元，曼谷就由3854元起（見表）。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，航空公司要增加人手面對困難，若港府無法全面放寬各項檢疫措施，包括限制機組人員的「閉環」措施，就算推「0+7」也解決不到上述人手不足問題。他預計在航空公司人手減少的情况下，聖誕、新年等旅遊旺季，機票票價有可能是疫情前的3倍價錢。
旅社：0+7無法刺激入境遊
東瀛遊執行董事禤國全則預計，港府若放寬檢疫安排至「0+7」，出外旅客將增加，「大家都餓了很久」，預計其生意額將增加兩至三倍。禤國全認為，若本地航空公司維持現有的運力才會出現搶機票情况，但他認為「0+7」無法刺激入境遊，「單做港人出外，來港人數不大，（搶機票）情况都不會太惡劣」，加上仍有海外航空公司可選擇，預期不會出現搶機票情况。
議員：國泰恢復運力三成 可滿足外遊需求
旅遊界立法會議員姚柏良表示，如果國泰航空可按計劃，於年底恢復運力至疫前三成，可滿足港人的外遊需求；至於機票價會否因「0+7」的實施而變貴，他相信不會貴過疫情期間部分航點每星期只有一班客機的票價。不過，他指機票價格受整體需求、人手分配等影響，難以估計未來機票價格升跌。