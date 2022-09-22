全球航空業搶人手 恢復疫前水平需兩三年

工會指港檢疫安排損工作意欲

政府本月10日調整機組人員的檢疫安排，新安排下，駐港機組人員抵港後於機場取得核酸檢測陰性結果便可離開，不過機組人員在海外地區或台灣的外站逗留期間須繼續遵守「閉環式」安排。有國泰航空機師表示，對於本港的防疫政策感到「心淡」，稱本港是全球少有實施「閉環安排」的地區；國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩表示，有同事曾因閉環安排令情緒受影響，「曾有人在酒店房間內打牆及尖叫，明顯是情緒失控」。二人認為本港的檢疫安排影響工作意欲。

姚柏良：港復蘇步伐難很快回到疫前

旅遊界立法會議員姚柏良指出，航空業復蘇受制於空中服務員、機師不足的問題，惟本港有嚴謹的防疫措施，維持閉環安排，令外地搶走了很多人手，「我們最遲恢復，（人手）很正常會被他人搶走」，預期本港的復蘇步伐無法很快回到疫情前。

（新冠疫情）