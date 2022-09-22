疫下國泰機師流失三成 資深重災 國泰：重建運力需時 學者：港疫策倘搖擺難吸人才

明報記者 陳萃屏

機師工會：離職潮持續 日均走兩人

據本報獲得的文件顯示，國泰在2019年12月有1163名在職機師長、1485名副機師長及687名一級副機師長，至2022年第三季機師人數大減。按職級劃分，機師長流失率為43.2%、副機師長流失26.6%（見表）。有國泰機師長表示，疫情爆發前，國泰以優厚福利及高薪於不同地方挖角，吸引機師來港，疫情爆發後機師福利被削，防疫政策亦令不少機組人員感到壓力，不少外籍機師辭職回到他們的國家。

國泰機師工會代表稱機師離職潮仍然持續，形容「每日平均有兩名機師離職」。他說經驗最豐富、離職人數同時為最多的機師長，或需時6年才可填補全部空缺，因國泰在疫情期間大減機師長近半薪酬及福利，外國同一職級的機師長未必有意欲來港工作，而訓練較低職級、較年輕的機師亦需時。他認為現有的人手要維持三成客運力亦有難度，國泰需與機師重建關係，否則離職潮將持續。

空服員餘5600人 工會憂短期難補人手

國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩稱，據工會統計去年9月仍有6400名空中服務員，至今年9月餘下5600人。她說，自國泰前年10月大裁員後，空服員的薪金大減三成，不少年資較淺的本地員工因此辭職，而外籍空服員的房屋福利被削，疫情亦令他們出行受限，致不少外籍同事辭職。蕭稱自1月起，公司已在每班機削減一個空服員，而國泰自9月已重新聘請過百名空服員，10月亦會辦招聘會，但她憂慮人手難於短期內補充。

羅祥國：對恢復運力沒憂慮

就上述機師長流失逾四成，中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國指出，國泰尚有近六成機師長，加上國泰已有招聘程序，而國泰亦預期至年底客運力僅回復至疫前三成，對於本港恢復運力沒有憂慮。不過，他認為本港航空業復蘇將較其他地方慢，認為若港府處理疫情的政策搖擺不定，暫時都不能為外來人才提供信心，「不是國泰的條件不夠吸引，是香港的環境能否給人信心」。

國泰：已啟全面招聘計劃

國泰回覆本報查詢時未否認人員流失的問題，但表示重建航班運力需要一定時間，稱國泰有足夠及經驗豐富的航空專業人才支持現行航務運作，並透露去年夏季重新招聘本地機師以來，已招募約200名合資格機師；又稱已啟動全面招聘計劃，目標在2023年底前增聘700名機師，當中300名為直接錄取機師、400名為見習機師培訓計劃畢業生。運輸及物流局回覆查詢時表示，隨着疫情最新發展，世界各地及本港正根據自身情况，逐步調整針對入境旅客的檢疫要求。

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676