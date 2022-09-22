城大調查：「0+7」vs.「3+4」 六成市民撐前者

【明報專訊】城大媒體與傳播系昨日公布一項關於抵港檢疫安排的調查結果，發現大部分受訪者傾向減少酒店強制檢疫。調查訪問1042名市民，三成半人支持取消酒店強制檢疫。調查亦比較「0+7」（毋須酒店強制檢疫+居家醫學監察）和「3+4」兩個方案，近六成受訪者支持「0+7」。城大媒體與傳播系講座教授黃懿慧認為，不少國家已大幅放寬或取消入境隔離要求，受訪市民希望進一步放寬有關措施，與其他地區接軌。
8月問千人 12％撐「0+0」
黃懿慧團隊8月訪問1042名20歲以上市民，了解對隔離及檢疫政策的看法。調查問及「酒店強制檢疫」天數取態，35%受訪者選擇「0天」。調查又發現，各入境檢疫隔離方案中，最多受訪者支持「0+0」方案，有12.2%。至於「0+7」和 「3+4」方案的比較，57.9%人支持「0+7」，42.1%人支持「3+4」。
黃懿慧建議政府在制訂、推行及宣傳相關政策時，應考慮不同背景市民的需求，使用科學、精準的溝通策略提高特定群體的配合度。
另外，新青年論壇本月7至17日訪問1052名18歲以上市民，54.3%受訪者傾向贊成取消現行海外入境香港的酒店強制檢疫安排。調查並顯示，70.7%受訪者贊成「逆向隔離」措施，即港人赴內地前先在港隔離，再以「閉環」形式進入深圳，毋須在內地再接受7天酒店隔離。
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