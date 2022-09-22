城大調查：「0+7」vs.「3+4」 六成市民撐前者

8月問千人 12％撐「0+0」

黃懿慧團隊8月訪問1042名20歲以上市民，了解對隔離及檢疫政策的看法。調查問及「酒店強制檢疫」天數取態，35%受訪者選擇「0天」。調查又發現，各入境檢疫隔離方案中，最多受訪者支持「0+0」方案，有12.2%。至於「0+7」和 「3+4」方案的比較，57.9%人支持「0+7」，42.1%人支持「3+4」。

黃懿慧建議政府在制訂、推行及宣傳相關政策時，應考慮不同背景市民的需求，使用科學、精準的溝通策略提高特定群體的配合度。

另外，新青年論壇本月7至17日訪問1052名18歲以上市民，54.3%受訪者傾向贊成取消現行海外入境香港的酒店強制檢疫安排。調查並顯示，70.7%受訪者贊成「逆向隔離」措施，即港人赴內地前先在港隔離，再以「閉環」形式進入深圳，毋須在內地再接受7天酒店隔離。

（新冠疫情）