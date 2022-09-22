幼童版復必泰待審 劉宇隆籲勿溝針 稱少國家接種門檻降至6個月大 溝針欠數據

打4針科興 劉中招在家隔離

劉宇隆昨日在網上講座向長期病患或癌症患者家長講解接種疫苗的情况時，透露自己近期染疫，為繼袁國勇後，再有政府專家顧問染疫。他昨晚向本報稱，其家人有染疫，他周日（18日）連做3次快測，首兩次呈陰性，最後一次採集深喉唾液樣本呈陽性，目前正在家隔離。

他補充，自己已接種4針科興疫苗，染疫後未有明顯病徵，主要感疲倦、曾有輕微發燒，病徵約3日消退。

劉宇隆昨早在商台《在晴朗的一天出發》受訪時表示，衛生署轄下聯合科學委員會已認同兩款供港疫苗可供6個月以上的幼童接種，期望顧問專家委員會及政府很快可以完成審批。他稱委員會隨時可開會，故幼童能否接種疫苗的瓶頸在於藥廠何時能提供疫苗。

家庭醫生料欲溝針者少

稱家長感模稜兩可

有為兒童接種科興疫苗的家庭醫生林永和表示，自8月初批准幼童接種兩款疫苗後，不乏家長感到「模稜兩可」而未帶子女接種，認為即使幼童版復必泰疫苗抵港，希望「溝針」的人不多。

劉宇隆亦向本報澄清，自己不知幼童版復必泰抵港日期，只希望「愈快愈好」；另由於現時並無足夠數據分析相關年齡層能否「溝針」接種復必泰及科興，亦只有少數國家將疫苗接種的年齡門檻降至6個月的幼童，因此他個人不建議幼童溝針。

關日華稱等復必泰「唔太划算」

港大兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華表示，兒童染疫後情况可急劇惡化，如出現抽筋會令腦細胞出現損傷，影響兒童長遠發育。關指，近日「不斷有兒童染疫」，形容希望留待復必泰抵港方帶子女打針的家長「未有意識到危險性」，而接種兩針能大大提升疫苗有效性，惟幼童接種至少要相隔8周方能接種第二針復必泰、3個月後才能打第三針；家長若留待10月才打針，又要再等兩個月方可打第二針，做法「唔太划算」。

網民指染疫童腦炎因打科興

劉斥不盡不實

至於前日（20日）公布，染疫後抽筋、疑出現急性壞死性腦炎的兩歲男童，有網民稱男童因接種科興導致染疫後有嚴重併發症，劉宇隆質疑相關人士以「似是而非的證據散播不盡不實的事情」，重申科興疫苗是滅活疫苗，接種後疫苗的病毒不會在體內繁殖，批評相關言論是在家屬的傷口灑鹽。醫管局總行政經理關慧敏昨在疫情記者會表示，男童仍然危殆，需插喉及使用呼吸機，稱男童因高病毒量引致嚴重併發症，與接種疫苗無關，強調打針相當安全。

明報記者

（新冠疫情）