特區按疫情調整防控 黃柳權稱無可厚非

港澳研究會顧問：黃說法帶無奈

黃柳權「無可厚非」說法被部分英文傳媒解讀為香港放寬檢疫措施「開綠燈」，但半官方全國港澳研究會顧問陳廣漢指，黃說法多少帶點無奈意味。他說香港作為中國與國際橋樑，保持對國際開放很重要，但同時疫情下與內地完全通關也有困難，鄰近的深圳以至廣東要遵守中央政策，否則疫情升溫，中央可能要問責，箇中局限完全可理解。他說香港由於流動性及人口結構，不能與內地採取完全一樣措施，但認為隨着引入健康碼等措施，可令兩地防疫上差距逐漸收窄。

自第五波疫情已主張香港可「先行先試」對外開放的菁英會創會主席施榮忻說，黃柳權說法顯示香港可按實際情况令防疫措施與時俱進，目前逐步放寬做法可接受及恰當。施說3月時已提出有條件可放寬防疫措施，擔心長此下去導致大量人才流失，認為本港早應勇敢一點，實行「0+0」撤銷所有入境檢疫，藉此知道香港入境最高承受力，判斷能否與內地通關。

（新冠疫情）