特區按疫情調整防控 黃柳權稱無可厚非

【明報專訊】香港與內地及國際通關受阻，港澳辦副主任黃柳權昨被問及香港是否為求與內地通關而影響與世界接軌，黃稱特區政府根據香港及全球疫情變化及香港實况調整和優化防疫措施，「無可厚非」，毋須過度解讀。他說新一屆政府上任後多次強調與世界聯通及與內地通關並不矛盾，又說不管他人怎說，香港作為國際大都市，生機會令世界更讚歎。
港澳研究會顧問：黃說法帶無奈
黃柳權「無可厚非」說法被部分英文傳媒解讀為香港放寬檢疫措施「開綠燈」，但半官方全國港澳研究會顧問陳廣漢指，黃說法多少帶點無奈意味。他說香港作為中國與國際橋樑，保持對國際開放很重要，但同時疫情下與內地完全通關也有困難，鄰近的深圳以至廣東要遵守中央政策，否則疫情升溫，中央可能要問責，箇中局限完全可理解。他說香港由於流動性及人口結構，不能與內地採取完全一樣措施，但認為隨着引入健康碼等措施，可令兩地防疫上差距逐漸收窄。
自第五波疫情已主張香港可「先行先試」對外開放的菁英會創會主席施榮忻說，黃柳權說法顯示香港可按實際情况令防疫措施與時俱進，目前逐步放寬做法可接受及恰當。施說3月時已提出有條件可放寬防疫措施，擔心長此下去導致大量人才流失，認為本港早應勇敢一點，實行「0+0」撤銷所有入境檢疫，藉此知道香港入境最高承受力，判斷能否與內地通關。