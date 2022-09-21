滿70歲首針 近兩周較上月底增一成 同期滿60歲增三成

本報比對截至前日的過去兩周（9月6至19日）和8月中下旬（8月16至29日），長者每日接種第一和第三針數字，發現過去兩周接種首針的60歲或以上長者，較8月中下旬增約28%；70歲或以上僅增約12%（見表）。本港整體過去兩周接種第三針數量較8月中下旬增四成半，60歲或以上和70歲或以上分別增少於兩成和一成。

「上門洗樓」周末助8長者打首針

政府發言人昨回覆稱，經5途徑主動聯絡未打針長者，上門鼓勵接種先導計劃過去周末探訪逾1200戶，為8名一針未打、15名原無計劃打下一針的長者打針。發言人說，社會仍有小部分長者因健康或個人選擇而有保留，不論如何宣傳和解說仍不願接種，今次計劃有助令部分長者改變主意。發言人稱面談為釋除疑慮的一步，強調計劃有一定參考作用，視情况考慮延伸計劃。

長者安居協會本月起受政府委託接觸未打針的一線通平安鐘用戶，該機構回覆稱至昨聯絡6959名長者，協助近135人預約，當中有長者因年紀大、行動不便、免家人憂慮或爭拗而從未打針。

劉宇隆：應尊重不打針者 現要增兒童針率

劉宇隆稱，若新冠病死率跌至0.1%，加上兩針接種率達八至九成，便有條件進一步放寬社交距離措施。問及近日長者接種進度，他認為政府推動長者打針已逾年半，若長者仍不願打針亦「無計」，當局「盡咗力就問心無愧」。他說，兒童較遲開始接種，現應着重推高兒童接種率，冀年底6個月至3歲幼童兩針接種率可達五至六成。至昨日，本港整體兩針接種率為91.6%。

（新冠疫情）