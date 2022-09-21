一針兩歲童染疫危殆 疑腦炎 曾休克

政府收半歲至4歲復必泰認可申請

此外，政府早前批准下調疫苗接種年齡門檻至6個月大，因復必泰涉劑量問題，現只提供科興供幼童接種。政府發言人昨回覆稱，已收到供6個月至4歲接種的幼童版復必泰認可申請，將交由顧問專家委員會審核及向醫衛局長提交意見。發言人稱一直與藥廠積極商討洽購，進度良好。

男童瞳孔沒反應 家人沒染疫

醫管局昨公布，男童8月30日接種首針科興疫苗，本月18日發燒，翌日快測陽性，隨後咳嗽、有鼻水及高燒，在指定診所求醫後轉至公院急症室求醫。醫管局總行政經理關慧敏稱，男童入院後抽筋，核酸檢測Ct值為18.1（即病毒量不低），由於送院時精神狀態不太理想及需用藥停止抽筋，另要透過儀器、藥物維持維生指數，故列為危殆。關補充，男童初步電腦掃描結果顯示腦水腫，疑出現急性壞死性腦病，而男童家人至昨快測仍呈陰性。

本身是港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授的劉宇隆向本報表示，除上述情况，男童曾休克，另有尿崩症、瀰漫性血管內凝血（DIC）等，瞳孔亦沒反應，並引述消息稱其腦水腫嚴重，「很高機會」屬急性壞死性腦炎。劉引述港大研究稱，科興疫苗至少要接種兩劑方有足夠保護力，接種兩針亦要在14天後始有明顯成效，由於兒童接種首兩針須相隔28日或以上，劉呼籲家長盡快帶子女打針。

622員工列「密接」 醫局：有檢視工作安排

現時醫管局設施留醫的新冠患者有回落趨勢，截至昨凌晨有約2500名新冠患者留醫。被問到會否調整收症要求，關慧敏稱，局方有內部討論，檢視如何隨個案下降逐步恢復正常運作，另會按病牀用量等調整服務。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，有醫護因同住家人先後染疫而長期未能工作，建議列密切接觸者的醫護，檢測陰性、戴高成效口罩就可工作。關表示，昨有622名員工列密切接觸者，局方一直有審視能否調整相關安排。

（新冠疫情）