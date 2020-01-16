李家超：將有序放寬 冀不走回頭路 染疫跌穿6000宗 社交措施延兩周 何栢良倡准機場快測

本港昨公布5594宗新冠陽性個案，其中5459宗屬本地，連續第四日下跌，亦是相隔逾一個月重返約5000宗水平。現行社交距離措施今屆滿，醫衛局昨稱，本港每日個案開始回落，公營醫療系統壓力稍見紓緩，形容現為進一步控疫關鍵時刻；為觀察具體疫情走勢，將維持現行社交措施多兩周。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，近日疫情逐漸回落，形容「有啲空間」調整入境或社交距離措施，重申政府正不斷觀察數據及措施，並考慮具體方案。

醫衛局：公營醫療壓力稍緩 現為控疫關鍵 為觀察疫情走勢 措施延兩周

李家超昨出席行會前見記者，主動談及政府以「正面態度」看待個案回落趨勢，正積極研究有何空間放寬抵港檢疫，並提到理解社會冀回復至疫前，惟強調過程有不同措施、部署和配置，需有序開放確保不會混亂。

何栢良昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，若實施「0+7」將有更多海外旅客來港，亦有市民外出旅行「放疫監」，估計屆時每日或有數萬人入境，建議本港參考外國讓旅客在機場自行快測取代核酸檢測，陰性者可乘搭公共交通工具返家或酒店，以避免大批旅客在機場排隊採樣。

何補充，屆時社區檢測中心或現人龍，靈敏度高的核酸檢測會找出不具傳染性的康復者，導致不必要行政安排，建議改於7天醫學監察期間每日快測，僅要求長者等做核酸檢測，確保染疫者盡快得知和服藥。

港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨於港台《自由風自由PHONE》建議，抵港旅客不必在機場等核酸檢測結果，容許回家等候，一旦陽性才送走隔離。孔認為，近日疫情快速回落基於本港已築起「混合免疫」屏障，目前留醫病人大多因新冠引致其他問題入院，情况形同流感病毒。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜於港台《千禧年代》說，認同放寬社交措施應與公營醫療服務恢復進展掛鈎，預計放寬後不會引起疫情反彈，屆時個案數字將橫行。

明報記者

（新冠疫情）