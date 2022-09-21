撤熔斷無下文 旅議會憂兩年無郵輪泊港失母港地位

徐王美倫在港台《千禧年代》說，「海洋光譜」號所屬的「皇家加勒比國際遊輪」仍有興趣重返香港市場，但由於調動郵輪需至少3個月，料即使港府現回覆批准，郵輪最快明年首季才能回來。她說愈拖得久，復原時間愈長，再不立刻放寬，擔心未來兩年香港也無郵輪泊港，失去母港地位，「雖然大家都對香港有信心，但所有信心愈遲復常，這一個所謂有信心會減分的」。

她透露，業界與官員見面時已清楚解釋會跟足疫苗通規定，乘客上船前會做核酸檢測。她說郵輪公司去年底在港重推行程時，並無任何乘客確診，質疑現時酒店staycation亦毋須客人做核酸檢測，即使有確診也不用停運3日，「我們真的覺得好奇怪」。她認為本港既然有世界級郵輪碼頭，絕不應只做公海遊，希望郵輪世界路線也經香港。

醫衛局：郵輪已獲准恢復載客

醫衛局回應稱，政府早前與業界會面並聽取意見，政府一直考慮傳播風險、感染控制需要及業界關注等因素，探討有否空間優化措施，適時公布調整。局方表示，今年5月第二階段社交距離措施放寬後，郵輪已獲准恢復載客。

業界：機制完全不利營運

香港旅行社東主協會會長葉慶寧稱，會上郵輪公司主要希望當局取消熔斷機制，雖然郵輪載客服務已恢復，但機制仍存在，完全不利營運。他說新加坡非常進取，會主動聯絡郵輪公司，「諗唔到點解（港府）遲遲都唔回覆」。皇家加勒比遊輪回覆稱一直致力服務香港，隨着世界各地郵輪業恢復正常運作，調船回港需較長時間，冀港府盡快調整公海遊防疫政策。

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