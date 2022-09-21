跑手樂見明年辦 打亂部署

田總表示將積極計劃於明年2月12日舉行第25屆渣馬，惟參賽人數、出發形式等具體安排仍待落實。上屆贏得男子全馬季軍的港將魏賡認為，渣馬改期到明年2月，比起今年底舉行更好，「渣馬是我每年最期待的比賽，我希望每年都能參加。我覺得改期到下年2月比較理想，因為準備時間比較充足，而且天氣會涼一點」。

由於杭州亞運延期至明年9月，魏賡亦有計劃衝擊亞運入場券，惟渣馬改期同時令其部署大亂，「我要在2023年中前，跑到一場全馬去爭取資格。本身我打算年底或下年初到海外比賽，現在要再計劃一下」。這名29歲港將今年7月曾到澳洲參加黃金海岸馬拉松，他解釋疫情下到海外比賽花費不菲，「回港需要隔離，加上很多旅行社和馬拉松團都結業或取消，找不到贊助，要自費去比賽」。

黃芷銦得悉渣馬明年2月舉辦後表示高興，「消息來得突然，不過是個好消息，起碼不是完全放棄渣馬」。她透露原本計劃今年底渣馬出戰10公里賽，但賽事改期至明年2月的話，其計劃亦有變，「我的傷患康復尚算理想，不過累積里數和耐力始終要時間，我預計屆時可出戰半馬賽事」。

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