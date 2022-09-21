體育專員：田總要明確賽期 通幾次電話便協調到

議員：雙方均有難處

楊德強向本報稱，田總最初於今年6月初提交計劃書，盼今年11月舉辦人數上限為3.7萬的賽事，惟7月起本港新冠疫情漸趨嚴峻，遂與田總商討降低參賽人數上限，一度改為3.3萬，田總於本月7日再交計劃書，將人數上限再減至2.5萬。楊稱直至前日才正式與田總聯絡，形容田總態度正面，在通話中提及跑手期待參賽，但想要明確賽期，形容「通了幾次電話」便協調到比賽日期。

鄭泳舜透露自上周五分別與田總及港府聯絡，稱雙方均有難處。他認為可用「復辦」來形容明年2月舉辦的渣馬，亦認為舉辦時機合適，有充足時間籌備，而未來或有「0+7」入境安排，形容「大家都有心，是否可以向前看？」

立法會議員田北辰表示，據他了解政府高層已準備好「扑槌」，他理解政府不想過早交代細節，擔心疫情有變被指「反口」，「因為（政府）只有信心講兩個月（後）的事」。他認為田總可多行一步，決定停辦後給政府3至4天時間回應，若政府不回應才追問。他理解田總立場是希望盡早確定細節，因活動需自負盈虧，參與人數對活動財政關鍵，愈早宣傳愈好，不想「報名得一半人」，故雙方均有難題和考慮。

（新冠疫情）