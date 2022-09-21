渣馬改2月 學者憂星搶客無回流 田總：政府全力支持 消息：不會兩月前才批

李家超：失望田總未獲回覆就取消

原定11月20日舉行的渣馬上周五（16日）宣布取消，田總當時表示，因尚未收到當局批准舉辦賽事，在「別無選擇」下取消。特首李家超昨早表示，對田總未獲政府回覆前就決定取消活動感失望，「積極希望大家會繼續商量，體育專員亦會再次與他們聯絡，希望大家安排到」。田總其後發聲明稱，過去多日與部門溝通，獲政府「全力支持」，積極計劃於明年2月12日舉行第25屆渣馬，將盡快公布賽事相關安排。政府消息稱，明白主辦單位及跑手要有充分時間準備，當局會盡快批准賽事，不會延至賽事舉辦前兩個月才作決定，「盡量玉成其事」。

第二度全年無賽

體育專員：按原2.5萬人方案商討

楊德強向本報透露，與田總正按原有方案商討細節，但會視乎疫情發展調整人數上限及防疫安排。被問港府未來能否提早回覆田總，他僅稱「一直都是盡快去處理」。對於港府之前長達3個多月仍未批准賽事舉行，致田總宣布取消渣馬又復辦，會否擔心被指管理混亂，楊反問「怎會混亂？大家這麼快夾到賽期」。他說疫情下當局有很多考慮，大家要理解及明白，「給予一些耐性」。

議員：事件損港國際形象

浸會大學體育系教授劉永松說，香港馬拉松是金級比賽，不少狂熱跑手早已計劃未來一年參賽時間表，若取消或改期均對活動有影響，他以跑手改到新加坡跑馬拉松為例，「新加坡配套跟我們一直是競爭，他們做得好，（跑手）是否能回來？」他說體育產業經濟利益龐大，台灣、歐洲及新加坡等都會爭辦體育盛事，跑手參賽有慣性，轉戰其他比賽後，香港需更多額外亮點，才有機會吸引跑手回歸。劉又認為，香港防疫政策較外地嚴格，本身已難吸引外地跑手，「歐洲人（要）戴口罩都不會想來」，建議文化、體育及旅遊局扮演領導角色，與田總、排總等體育盛事主辦方及政府醫療單位開會，制定舉辦體育盛事的「香港模式」。

立法會議員江玉歡表示，渣馬延期至明年，即變相取消今年賽事。她說政府應及早安排和與主辦方溝通，不應最後一分鐘才決定，「別人需要幾個月預算，場地都要早幾個月前訂」，招募義工和推廣活動需時。她認為今次事件令香港國際形象受損，現時若不「落藥」，恐怕藥石無靈，而除體育盛事外，展覽、會議業需更長籌備時間，失去這些國際活動，對維持香港的國際形象打擊很大，政府須交出復常路線圖，讓活動主辦方有所預算。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛稱，樂見田總獲政府全力支持舉辦渣馬，他相信防疫措施有望逐步放寬，期望屆時渣馬能吸引更多海外跑手及旅客來港。立法會民政事務委員會主席鄭泳舜認為近期接連數項體育盛事取消，連同渣馬事件，相信會影響賽會、外國隊伍以至運動員來港參賽的信心，但理解港府難處。

明報記者

（新冠疫情）

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