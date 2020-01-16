200萬人相送 別矣英女王 坎特伯雷大主教：唯有服務大家的人會被銘記

專家料全球41億人看電視播放

周一的倫敦隨着英女王出殯，除了沉鬱莊嚴的軍樂輓曲、大笨鐘鳴與禮炮聲，似乎別無聲響。在倫敦市內和溫莎堡外均有萬計民眾靜默觀看儀式，美加澳紐和新加坡等多國也安排了直播。英國《每日鏡報》引述王室專家菲茨威廉（Richard Fitzwilliam）估計，全球透過電視觀看儀式的人數達41億。

英女王國葬於倫敦時間昨晨11時（香港時間下午6時）在倫敦的王室教堂西敏寺（Westminster Abbey）舉行，為時一個小時。其間有唱詩、讀經。聖公會領袖、坎特伯雷大主教韋爾比佈道讚美女王畢生奉獻予英國和英聯邦：「熱愛服務的人在各行各業都很少見。熱愛服務的領袖更少見。不過任何情况下，那些戀棧權位者都會被人遺忘，唯有服務大家的人會受到愛戴和銘記。」

威廉兩兒女在場 200國代表出席

英王查理斯三世伉儷和其他王室主要成員，包括王儲威廉的兩名子女——9歲的喬治王子、7歲的夏洛特公主，均有在場。國際顯要人物如美國總統拜登、法國總統馬克龍、日皇德仁等約200個國家代表亦有出席；中國國家副主席王岐山作為國家主席習近平特別代表赴會（見另稿）。

昨日近正午，倫敦市中心禁飛，西敏寺教堂內奏響軍樂輓歌《最後崗位》（The Last Post）後，開始全國兩分鐘默哀。接着，教堂內最後一次公開高唱《天祐女王》，再以風笛手奏起輓歌和國會大笨鐘鳴響結束國葬。

其後，英女王靈柩移離西敏寺，安放於由142名皇家海軍水手前後護送的皇家海軍炮架車，英王查理斯三世等高層王室成員隨後步行相送。在輓樂節拍聲中，送葬隊伍徐徐前行，循林蔭大道經過白金漢宮門前，繞至海德公園。到威靈頓拱門簡單儀式過後，英女王靈柩移上裝有透明玻璃的靈車，在國歌樂聲裏送往倫敦以西的溫莎堡。

軍隊迎靈 長眠溫莎堡

至香港時間昨晚約10時，靈車抵達溫莎堡。一批陸軍軍官事先列隊，在5公里大道迎靈進入城堡，現場鳴炮和響鐘。

這是英國自1965年1月為前首相邱吉爾舉行國葬後，57年來首次舉行國葬。英國官員稱女王國葬是該國幾十年來，甚至可能是有史以來最大的國際活動。官方估計，單是倫敦市內，沿途估計有達200萬人夾道送別英女王。個別路段有民眾以揮舉玫瑰花、鼓掌和呼叫「萬歲」喝采聲向女王致敬，但大部分路段只有軍樂聲和陣陣鐘鳴，氣氛莊嚴肅靜。

數以千人為送別女王，提前在送殯路線通宵露營霸位。與同事從威爾斯到倫敦的50歲婦人埃文斯認為女王出殯這天除了致哀，也該讚美女王的一生。70歲倫敦市民麥康基表示一生都有女王，他說「我對王室不特別狂熱，但我喜歡女王。我不想錯過，我必須在此」。43歲護士威廉斯稱女王為「國家的祖母」，「她像一塊磁石吸引着世界各地。我們全都愛她、敬重她」。

（路透社/獨立報）

（英女王國葬）

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