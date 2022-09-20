市民領館聚集夜悼英女王 有人唱《榮光》 累計1.3萬人簽弔唁冊

英總領事：港人與女王相知相惜

香港是亞太區其中一個最多人悼念英女王的地區，連日到英國駐港總領事館悼念的人潮不斷，館外擺滿鮮花、英國國旗及手繪卡。英國駐港總領事戴偉紳發短片感謝港人的支持及對女王的致意，會設法保存市民的心意，又稱女王在言談間曾流露對香港的認識及獨特情感，形容港人與女王相知相惜。

認戀殖 悼念者：有麝自然香

剛新冠康復的伍太趕在昨午截龍前到達，她受訪時不禁落淚。她說從小在英女王管治下的香港成長，感謝她在房屋、教育等政策方面「造福港人」，反觀近年本港失去言論自由、法治，「這幾年完全感受不到自由，什麼也失去，所以很想念英女王」。

60歲的羅先生戴着印有「皇家香港警察」的帽及手持英國旗到領事館外默站。他憶述英女王1975年訪港時，13歲的他一早到油麻地等候，一睹坐在座駕的英女王，「雖然只是兩秒，但已印象難忘」。他自認「戀殖」，認為殖民時期的香港很自由，「想做什麼便做什麼，沒有人會要求你愛國。有麝自然香，若你管理好城市，香港市民便服你」。

旅英歷史學者麥志坤說，英女王雖在1997年前並無參與任何決策，但仍是英帝國及權力象徵，前往哀悼的港人或因香港現况，也有可能是緬懷港英時期。

男子口琴奏《榮光》遭警帶走

領事館的弔唁活動昨午完結，晚上有市民自發到館外聚集，一同觀看英女王國葬儀式直播，有外國人一度哭泣。有市民吹奏口琴，過百人舉起手機燈，有人唱英國國歌及《願榮光歸香港》，及高呼「God Save the Queen」和「香港人加油」等口號。吹奏口琴的男子其後被警方截查及帶走，亦有警員用水淋熄在領事館外行人路圍欄杆的蠟燭。大批警員到領事館外戒備，其間有領事館職員與警方交涉。

據悉，英國駐港總領事館與警方及政府部門在上周一直有溝通，包括人流管制及排隊安排等，但並無特別觸及弔唁者的標語或衣著等。

（英女王國葬）