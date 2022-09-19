收入遜預期 陳茂波料財赤逾千億

儲備或降至8000億

稱經濟改善關鍵繫於控疫

陳茂波昨於網誌稱，預期在經濟低迷下，政府收入不如預期，開支卻上升，本年度財政狀况較預期差，料將錄得逾1000億元赤字，遠高於年初預算案估算的563億元；倘不計算今年將發行的綠色債券所得的350億元，赤字將更嚴重。

他說，今年預算案推出總額逾1700億元的逆周期措施，已令本年度估計錄得逾560億元赤字，這未計算涉430億元的「保就業」計劃，以及「防疫抗疫基金」第六輪措施。他又指樓市股市疲弱，料印花稅收入或比預期少約三分之一；今年度首5個月地價收入為172億元，遠低於全年度預算收入1200億元，並預期利得稅及薪俸稅稅收亦會低於原估算。

不過，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量估計今年度最多只有100億至200億赤字，並形容陳茂波一向高估財赤。他認為政府用錢刺激經濟效率低，建議香港即時開放，「用不需花錢的資源，完全開放，鼓勵外人來……即時『0+0』就最好」。

倡即開放

學者：用錢刺激經濟效率低

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，8000億儲備相當於港府逾一年開支，仍高於SARS期間的9個月，但嚴謹防疫政策打擊中小企收入，減少利得稅收，即使下月實施「0+7」，仍落後於其他國家「直入」的做法，上機前做檢測和醫學監察仍較其他國家麻煩，惟期望通關後今年第四季可「追數」，改善經濟，或減輕明年預算案再派消費券和推保就業計劃的壓力。