接「綠在區區」廢料 疫下「蝕住做」 廠商嘆回收量回升逢斷纜

紙包飲品盒回收難 信有商機

葉文琪透露，營運「喵坊Mil Mill」的SSID原經營回收及銷毁機密文件業務，當初希望突破傳統環保回收業，加上以低價投得現時位於「喵坊Mil Mill」的2萬平方呎土地，租金便宜，故挑選乏人問津的紙包飲品盒為回收物料，相信會有商機。他指，當時有感本港已無紙廠多年，即使未能生產紙品，香港亦需要一間紙漿廠，遂引入打漿機，將回收紙包飲品盒及廢紙打漿。

營運資金方面，他透露公司投資約1000萬元，加上回收基金撥款350萬元，原預計5至6年回本，但廠房投產不久，本港便爆發疫情，嚴重影響回收量，「大部分時間都是蝕住做」。現時回收量回升，經營3年便不獲續約，投資未能回本，他對回收業務中斷感可惜。

紙包飲品盒如檸檬茶盒、粟米盒、雞湯盒等，由75%紙、20%膠及5%鋁等組成，難透過人手分離不同物料，過往回收率是零，直至SSID設廠，以水力打漿技術將盒中的紙纖維、鋁及塑膠等分離，再過濾雜質，製成含水量達五至六成的濕漿，再運到越南加工成廁紙等紙品。

環團：建中下價廢料循環經濟鏈 助提高公眾環保意識

綠惜地球環境倡議總監朱漢強稱，紙包飲品盒過去一直被視為難以回收，但SSID認為「有得做」，經多年努力，不但為中下價廢料建立循環經濟鏈，亦提升公眾回收紙包飲品盒的意識，認為SSID的貢獻非局限於減廢或減碳。