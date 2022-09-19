港唯一紙包盒回收廠不獲續約 科技園：創新園用地要謹慎規劃 環保署稱不知情

明報記者 馬耀森

年底約滿 園方：協商遷出期

香港科技園公司回應查詢稱，科技園與營運「喵坊Mil Mill」的資訊機密處理有限公司（SSID）於2019年簽訂之短期租約已完結，經過溝通，去年作出特別安排續約1年，科技園會繼續與SSID協商其遷出時間，按需要再給予寬限期。科技園又指，去年已將3個工業邨重新定位為創新園，致力推動「再工業化」發展，科技園會根據相關原則，謹慎規劃創新園用地，並設既定政策及審批程序，要求承租人依照租約條款營運。

獲環署撥款 亦為港唯一紙漿廠

翻查資料，SSID獲環保署轄下的回收基金撥款350萬元，以回收及處理紙包飲品盒，項目由2018年11月開始至2021年5月，目標處理量1300公噸。SSID於2019年在元朗創新園（前身為工業邨）一幅佔地約2萬平方呎土地設廠，除回收紙包飲品盒，該廠亦是本港唯一紙漿廠，將回收的紙包飲品盒和廢紙製成濕漿，出口到東南亞，再造成廁紙和抹手紙等。

喵坊Mil Mill創辦人嘆遺憾

減碳5000噸「算交到功課」

「喵坊Mil Mill」聯合創辦人葉文琪對科技園的決定表示遺憾。他指租約由2019年1月至2021年12月，今年續租1年，扣除前期建造工程，該廠2019年10月起營運，至今實際運作僅約3年。他稱該廠最初回收量受新冠疫情影響，每日僅約1公噸，近期疫情放緩，回收量漸回升至約3公噸，其中一個原因是「綠在區區」收集量增加，佔全港棄置量約4%（以2020年數據推算）。

葉文琪指出，喵坊Mil Mill承租時，工業邨未轉型創新園，認為若科技園因推動創科而不為該廠續約，對喵坊Mil Mill不公平。他說，喵坊Mil Mill致力推動本地循環經濟，該廠亦屬減碳工業，去年審計結果顯示減碳5000公噸，「總算交到功課」。

環保署數字顯示，2020年棄置堆填區的紙包飲品盒逾2.4萬公噸，以每個盒重約15克計算，約等於16億個。

環團：顯減廢政策欠周詳

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，事件反映政府的減廢政策欠周詳，例如在土地規劃上未能支援中下價的廢物回收。他指科技園按租約辦事無可厚非，但做法反映科技園與政府之間缺乏溝通，未能在約滿前妥善處理問題，擔心其他中下價廢料如發泡膠亦有同一命運。

環署：環保園紙漿廠料2025年運作

環保署稱，一直積極尋求方法加大紙包飲品盒的本地下游回收能力，包括物色更多經營者提供服務。中期來說，今年4月經公開招標，批出環保園地段租約興建現代化紙漿生產設施，預計2025年起運作，屆時本地紙包飲品盒回收能力會大增。土地支援方面，該署指政府亦多管齊下，包括與部門合作尋找合適短期租約用地，供回收業界競投使用，以及經公開招標出租環保園用地，為業界提供長期用地。

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