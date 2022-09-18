中秋後一周個案未漲 歐家榮：觀察進平台期否

污水病毒量降 BA.4/5比例近期首跌

歐說，過去7日本地感染個案介乎7067至8904宗，均為9000宗以下，每天數字雖有波動，但整體較8月中至9月上旬的急速上升稍為穩定；過去一周污水監測病毒量人均每公升40萬至45萬拷貝，較9月初時的50萬至60萬下降，中心會留意相關數字是否已漸趨穩定。

最新單日對L452R變異基因呈陽性、即懷疑屬變異病毒株Omicron BA.4或BA.5的個案比例為82.1%，當中逾九成屬BA.5，整體較前日（16日）公布的84%下跌。翻查資料，中心公布單日疑屬BA.4或BA.5佔本地個案的比例過去9日均上升，由9月9日公布的72.9%升至前日的84%，昨為近日首度下跌。歐形容，相關數字不算下跌，因數字每日均有波幅，但相信上升幅度放緩，仍需觀察八成樣本對L452R變異基因呈陽性是否已見頂。

臨時疫苗通11歲免針 歐：外地或難接種

醫管局昨公布16宗感染新冠後死亡個案，9男7女介乎4至98歲，當中4歲死者為日前已公布、有長期病已打兩針科興的4歲男童。

政府昨起調整臨時疫苗通行證要求，滿12歲來港者須打兩針，11歲以下豁免。被問到此安排是否對本港兒童不公，歐家榮稱因11歲以下兒童在外地或較難接種疫苗。

已打4針陳健波初陽 黃元山快測陽

另外，已打4針的保險界立法會議員陳健波前日經核酸檢測呈初步陽性，其議員辦事處一名職員上周四（15日）快測陽性；選委會議員黃元山亦快測陽性。

（新冠疫情）