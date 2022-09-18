盧寵茂：新冠非流感般簡單 「食花生」講就易

憂市民誤解可完全放鬆

盧寵茂昨多番重申「新冠唔係流感咁簡單」，舉例尤其幼童染疫，或致神經系統損傷、嚴重腦炎等，其出現神經系統併發比率近15%；又說今年8名11歲以下染疫兒童病殁，對比每年少於3名幼童因流感病死，「數字都幾嚇人，小朋友一個都不能少」，再次呼籲家長帶子女接種疫苗。他表示，如純粹將新冠疫情視為流感，「可能會使市民誤解，以為可以完全放鬆，可（回復）平常一樣，但暫時這刻仍未可」，強調不代表政府防疫措施將持續收緊，稱7月至今未曾收緊社交距離措施。

稱與專家顧問關係「相當好」

對於政府要求抗疫專家顧問團發放與官方統一意見，被斥不尊重專家意見，盧稱「絕對尊重專家意見，亦會聽」，又形容他與專家顧問關係「相當好」，每次會議均坦誠討論疫情。

盧重提當局過往推動市民接種疫苗，稱縱有數據支持疫苗有效，但仍有不同聲音，例如提出副作用等，致市民不明白疫苗政策。盧又以醫生應診為喻，各專科醫生常一同討論，但最終診療方案是主診醫生決定，「正如防疫政策一樣，好似醫香港一個病，可以有不同意見，但最終政策只有一個」，認為在討論後達成共識可減少混亂。

（新冠疫情）