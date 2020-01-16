寬檢後機場8月客運量增116% 林世雄盼明年通關 稱通內地「民心所向」

國泰擬下月加開200對客運航班

停飛香港近一年的英國航空，官網近日顯示最快12月6日有航班由香港直飛倫敦。本報昨向英航及國泰航空查詢未來涉港航班安排，英航至截稿前未回覆，國泰預計今年底客運航班運力將達疫前水平約三分之一，較上月增約一倍，計劃下月加開約200對客運航班，主要前往大阪、 首爾（仁川）、曼谷等亞洲航點，以及溫哥華、悉尼等長途航點。

林：機組「0+3」對人手安排幫助大

林世雄說，目前本港機場客運量僅為疫前高峰期10%，但去年貨運量達500萬公噸，為歷年最高，預計第三條跑道2024年全面啟用後，每年客運量可由疫前即2019年約7100萬人次增至1億，貨運量可較現時倍增至1000萬公噸。他說，當局上周已放寬駐港機組人員檢疫至「0+3」，對航空公司人手安排有很大幫助，會與各航空公司保持緊密聯繫；又說許多地區機場復常初時出現混亂，當局會引以為鑑，循序漸進恢復運載能力。

林又稱，本港公共交通工具乘客量已回復疫前的八成至九成半，相信餘下一成為旅客，認為電車、天星小輪等客源主要為旅客的交通工具可研究發展非票價收入，如多在碼頭附近發展零售業。

（新冠疫情）