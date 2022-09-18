龍舟賽落實轉泰 港檢疫趕走3大賽 楊德強質疑決定言之過早 議員促制策免再失

另外，楊德強接受本報訪問時談及，理解各界擔憂本港近月情况，但深信疫情過後，香港申辦體育賽事仍有一定優勢和吸引力，冀各界目光放遠一點，「相信體壇大賽陸續回港只是時間問題」。

文體旅局：未收過龍總計劃書

文化體育及旅遊局回覆查詢稱，局方一直與體育總會保持聯繫，就其擬辦的活動商討包括防疫要求等具體安排；又說政府知悉世界龍舟錦標賽原定明年8月在香港舉行，距今超過11個月，當局未收到中國香港龍舟總會就擬辦活動提交的計劃書，亦未討論來年舉辦活動的具體安排。

羽賽取消 「隔離泡泡」失單車賽

中國香港龍舟總會2017年奪得2021年世界龍舟錦標賽主辦權，惟賽事去年因新冠疫情取消，延至明年8月舉行。國際龍舟聯合會昨舉行特別會員大會，大比數通過將賽事改於泰國舉行。另外，原定11月舉行的香港公開羽毛球錦標賽，亦因抵港檢疫政策有別其他世界巡迴賽，本月1日宣布取消；香港單車手李慧詩上月底接受傳媒訪問時透露，本港原有望明年再辦單車國際賽，惟國際單車聯會因香港仍採「隔離泡泡」，故不考慮在港辦賽。

鍾志樂昨向本報表示，香港龍舟總會已盡努力爭取賽事在港舉行，並自2017年申辦賽事起一直與政府溝通，至昨早香港總會仍在國際龍舟聯合會的會員大會游說。鍾說，國際龍舟聯合會因擔心香港檢疫指引會令賽事未能如期舉行，同時又因香港對外國選手實施閉環管理，選手傾向在無檢疫措施地方作賽，「泰國一落機就可以去比賽，檢測也不用」。

龍總：賽會憂未如期辦

選手傾向無檢疫

鍾又稱，香港總會將申請2027年主辦權，他認為保障市民健康安全重要，但不少國家已放寬檢疫措施，憂影響香港奪得國際賽事主辦權和舉辦峰會的機會。

楊德強說，中國香港龍舟總會沒向政府提交具體安排建議作討論，而賽事原定明年舉行，屆時疫情發展如何屬未知數，形容主辦方基於假設作決定言之過早。他稱，龍舟賽事參加人數眾多，預計有上千選手來港，較難安排地方及交通閉環管理；他說外國選手不願遵守特別管制措施，希望往無特別檢疫措施的地方作賽。

楊認為，運動員和隊伍對檢疫措施有不同看法，不代表香港不能舉行大型國際賽事。他說本周有香港與緬甸的足球友誼賽，其後世界桌球大師賽、維港泳和國際七人欖球賽亦將如期舉行。

姚柏良倡檢測追蹤代替閉環

旅遊界立法會議員姚柏良認為，香港具悠久龍舟文化，對失落賽事主辦權感可惜，認為第四季本港檢疫政策有望放寬，賽會決定言之尚早。姚建議以每日快速測試和隔日核酸檢測，配合追蹤程式，代替閉環管理。民建聯立法會議員鄭泳舜認為，外國鬆綁防疫措施，或奪去更多大型體育賽事主辦權，政府應制定一套平衡防疫的安排，讓賽事主辦方跟隨。

明報記者

（新冠疫情）