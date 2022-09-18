內地研美加數據：Omicron病死率 低過季節性流感

傳播率較高 形容「誇張版流感」

研究根據2020年5月至今年2月美國及加拿大新冠疫苗接種情况、單日新增個案、死亡個案的數據，配合數學模型，推算Omicron、Delta等不同病毒株的平均傳播率及病死率；另利用兩地在2017至2019年底季節性流感的數據計算相關病死率。研究今年3月在《國際傳染病雜誌》（International Journal of Infectious Diseases）刊登。

結果顯示，與季節性流感相比，Omicron的平均傳播率較高，病死率則較低。其中Omicron及季節性流感在美國的平均傳播率分別為0.407及0.120，而Omicron及季節性流感在當地的病死率則是0.0001758及0.0064；在加拿大，Omicron及季節性流感的平均傳播率為0.360及0.158，而當地Omicron病死率則是0.0001887，遠低於季節性流感的0.0019。

研究未涵蓋無症狀及輸入個案

團隊表示，研究反映Omicron比季節性流感病死率較低，與其他新冠病毒株相反，形容Omicron屬「誇張版的季節性流感」；惟團隊補充，研究未有包括無症狀感染者等個案、未有考慮輸入個案等因素，故研究存在一定局限。

歐家榮：病死率跌料關接種升口服藥

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱「無留意」上述研究，稱流感是流行多時的風土病，但新冠屬「比較新嘅病」，現仍處於大流行階段。他說，根據不同數據，新冠較流感嚴重，本港數據可見新冠病死率較流感高，但觀察到由今年初至今，Omicron病死率在過去數月明顯下降，相信與疫苗接種率大幅提升、新冠抗病毒藥等有關，但暫仍未能與流感類比，尤其是針對長者。他說要將新冠病毒變成輕微疾病，須把社會免疫力提高。

（新冠疫情）