社協倡擴公私營醫療協作 籲輪候訂KPI

醫管局回覆稱，會密切留意疫情發展對公院服務的影響，適時展開及加強各公私營協作項目。

指流感方法應對新冠 致病人累積

港府在疫情反彈後以不同方法紓緩公院負擔，如調配病牀等，連瑋翹形容有關部門一直以「表層、古舊的方法」處理全新的問題。他舉例，過去在流感高峰期，醫管局亦會削減非緊急服務，做法絕非新鮮事，但新冠疫情持續多時，以同一方法應對，只會令受影響的病人如雪球般不斷累積。

現時在公私營協作計劃下，部分公院病人可轉到私營機構治理，連瑋翹建議擴大覆蓋範圍，善用私營醫療系統跟進眼科、三高等較穩定的檢查，讓公院集中資源處理較複雜的手術；另提倡改良基層醫療服務，避免公營醫療制度過分側重於公院。

連表示早在疫情前，市民輪候專科已需時甚久，疫情只是「比較大的警鐘」，點出一直存在的問題，盼新冠可引起各界對基層醫療、「醫社合作」等的關注。他呼籲港府盡快檢視應對策略，才能長遠避免再次出現新冠疫情下如此「狼狽」的景象。

（新冠疫情）