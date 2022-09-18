關節手術疫下延一年 停工婦：點捱咁耐

買餸先食止痛藥 交租購物要靠人

今年56歲的桂姐過去在酒樓做樓面，其後因腳痛休養數月，再轉當唐樓保安，惟「上上落落」巡樓令腳患惡化，當時每晚工作10小時需服3次止痛藥；即使平日下樓買菜，也要先吃止痛藥，途中「見到有位就坐低休息」，一般人短短15分鐘的路程，桂姐需走近1小時。

桂姐說，左腳多年前患上痛症，遂到公立醫院風濕科求醫，兩年前獲轉介到骨科，隨後接受磁力共振檢查，診斷為左足踝關節磨損及發炎，要接受關節融合手術，原定明年2月底開刀。

醫管局：按疫情調配醫院服務

因痛症停止工作的桂姐需靠傷殘津貼、親友及社工幫忙方能勉強負擔劏房租金、覆診費用等，她一心以為手術休養後就能自力更生，惟日前接到醫管局電話，稱其手術因疫情要延至2024年1月，受訪時她多次哭訴：「唔得呀，我點捱到咁耐。」她明白醫院在疫情下面對壓力，但手術突又延遲一年，實難以想像要如何解決生活開支、腳患會否惡化，不由得輕嘆：「嚟緊一年係咪叫我唔好生存呢？」

醫管局回覆稱，希望公眾理解公院有必要因應疫情調整部分服務，會密切監察疫情發展，靈活調配醫院服務和人手安排，盡力照顧不同病人。

社協：無了期等待帶來心理壓力

一直跟進桂姐個案的社區組織協會幹事連瑋翹說，疫情下不少病人需延遲檢查、手術等，即使對其健康或生命未必帶來即時威脅，但無了期等待會為病者帶來心理壓力，屬疫情下「隱形的受害者」，建議加強公私營協作分流病人（見另稿）。他補充，現時公營醫療系統缺乏醫社合作，醫生不清楚了解病人家庭狀况等，決策時或未必能貼合病者需要，建議醫管局仿效外國增設「個案經理」。

骨科專科醫生黃仕雄解釋，關節融合手術是將關節已磨耗的軟骨徹底清除，並利用鋼片及骨螺絲固定關節。他說桂姐的足踝關節破壞十分嚴重，會非常疼痛，而相關手術屬「非緊急」，疫情下無奈需延遲，形容做法將延長病人的痛苦，若長期未能施手術，腰及另一邊腳將長期承受身體壓力，加速退化並引發更多痛症，而因患者「行每一步都會痛」，延遲手術長遠令其減少外出，影響社交、情緒健康等。

明報記者 何珮瑚

（新冠疫情）