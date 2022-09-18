盧寵茂：積極考慮入境檢疫0+7 公院服務回復至八成有望鬆綁 飲食業：亦須顧經濟

盧寵茂昨在商台《政經星期六》稱，政府正積極考慮是否推行「0+7」，惟不希望被指施政搖擺不定，目前有正面數據支持已實施逾月的「3+4」入境措施。被問有否推行「0+7」的時間表、可否在11月本港舉辦國際金融領袖投資峰會前推出，他強調政策的準備工夫多，理解如有新措施需提早公布，「但如未準備好，一旦入境旅客加多，機場造成混亂，機場檢測怎處理？」被追問會否率先推「0+3」，盧稱「暫答不到」，指每天都檢討抗疫工作，至於推行相關措施的時間表，他說希望愈快愈好。

稱社會復常視乎「醫療可否復常」

盧又提到各界常言「社會要復常」，他則反問醫療系統能否復常，稱目前醫管局面對龐大壓力，當中公營醫療體系的新冠應變級別由7月底的第二級，在上月上升至3A級，即每天逾300人因新冠入院，佔用2500張病牀，最差時曾削減四成非緊急服務。他說當局在確診數字和入院數字開始回落時，已加快病牀流通，希望公院服務起碼回復至八成，令市民健康受保障，其他各樣社交距離措施才有望「減低一些」。被問倘本港逾九成人打齊3針，是否放寬措施的有利條件，他稱「這是很大支持力，讓對外和對內通關有很大幫助」。

過去一周疫情「平台趨勢」 需再觀察

新冠陽性個案近日於高位徘徊，盧稱過去一周疫情有「平台趨勢」，惟橫跨中秋假期，致檢測量和上報陽性數字減少，或致假象，估計仍需繼續觀察。

醫管局總行政經理何婉霞昨被問到如何恢復更多非緊急服務、現階段放寬社交距離措施對醫療系統構成多大風險，她說局方會根據整體疫情和病牀使用情况，保持機動，彈性調整病牀及其他醫療服務，照顧不同病人需要。

林健鋒：商界盼「0+0」 逐步放寬可理解

行政會議成員、經民聯商界（一）立法會議員林健鋒說，在疫情許可下，業界「終極目標」是當局推出「0+0」入境措施，即毋須檢疫，「始終開關對經濟有好大幫助」，但強調目前數千新冠患者使用公院病牀，理解政府要逐步放寬措施。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界對本港經濟前景憂慮，展望年底聖誕假檔期是飲宴高峰期，促政府除考慮「0+7」，也應放寬食肆每桌人數上限，否則生意仍是大打折扣。他說，當局考慮公營醫療體系壓力外，也須看整個社會的經濟影響，「經濟被拖垮，香港怎樣？每個市民都好愁，過不到日常生活」。

另外，港人經深圳灣入境深圳須預約健康驛站，以完成7天強制檢疫，早前每天名額擬由2000個減至1000個，盧寵茂稱正與內地溝通，內地有關部門評估疫情、酒店檢疫能力後，深圳健康驛站名額維持1500個。

明報記者

（新冠疫情）

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