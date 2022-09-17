已打兩劑科興 4歲長期病童疫歿

需胃喉餵食 醫局：醫護盡咗力

該名4歲男童有肌肉張力問題需用胃喉餵食，今年4及5月接種兩劑科興疫苗。醫管局表示，男童周二（13日）檢測陽性，前日（15日）因氣促到天水圍醫院急症室求診，同日轉送屯門醫院接受隔離治療，染疫後曾出現發燒、咳嗽等病徵，惟病情突然惡化，昨早離世，個案將轉交死因裁判官跟進，並納入今午公布的死亡個案中。被問及有報道指，男童家屬質疑患者突然惡化或涉醫療疏忽，何在疫情記者會並無回應，稱男童情况突然轉差，醫護已「盡咗力」。

劉宇隆：盡快商長期病童打第四針

本身是港大兒童及青少年科學系講座教授的劉宇隆昨向本報稱，相信該男童肌肉張力問題同時影響其隨意肌及非隨意肌，導致不能吞嚥和缺乏自理能力，故染疫後重症風險大增。劉補充，男童夠期仍未打第三針，他發現不少家長年初帶子女打兩針科興後，均沒有意欲再打第三針，他重申接種科興不論年齡均應打3針才算完成接種，建議應加緊宣傳，又說聯合科學委員會將盡快開會商議讓免疫力弱的兒童打第四針。

本港昨新增8999宗新冠個案，其中8868宗屬本地個案，另添16宗死亡個案，其中一名50歲男患者周三（14日）因胃痛到博愛醫院急症室求醫，當時快測陰性，而患者入院後兩次核酸測試均呈陰性。何婉霞提到，患者早在8月28日快測呈陽性，故納入新冠離世個案中。

「醫思健康」為45人打過期復必泰

另外，衛生署昨晚公布「醫思健康」中環及太古城兩間醫療中心自今年7月底起至本月15日，為45名市民接種過期復必泰，超出建議使用日期介乎6至61天，至本周四（15日）才向衛生署通報事件。署方稱，暫未收到受影響者不適報告，徵詢專家意見初步評估認為，受影響者毋須重新接種疫苗。衛生署建議醫療中心主動跟進受影響者的健康。醫思健康回應本報稱，集團將進一步加強監察機制及對前線醫護培訓，避免同類事件發生，並將主動聯絡受影響市民，了解其健康狀况，為其進行健康評估。

（新冠疫情）