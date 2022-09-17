逾七成院友已打3針 金冬雁：老幼接種率仍不理想

金冬雁接受中通社訪問表示，香港社區已有較強群體免疫，「有地方性流行的特點」，不再具備「暴發」疫情的條件，他說雖然對本港疫情感到樂觀，但目前香港「一老一幼」的疫苗接種率未如理想，強調必須提高疫苗接種率，保護高危群組的生命安全，他亦提到3至11歲兒童的3針接種率只有一成半，還有30萬人一針未打。

16萬兒童11.6萬滿80歲者未打

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，很多幼童及80歲以上長者「一針都未打」，截至前日（15日），有6.4萬名5至11歲兒童未打針，佔該年齡層16％；9.85萬名6個月至4歲幼童未打針，佔該年齡層49%；截至本月12日，11.6萬名80歲以上長者未打針，佔該年齡層29％。她說，未接種者若感染Omciron，會有更高重症或死亡風險，呼籲「一老一幼」盡快打針。

孫玉菡昨在facebook重申，接種疫苗是減少重症和死亡個案的關鍵，而其領導的安老院舍專責組至今舉行3次會議，透過各措施建立屏障，加強對院舍支援。他提到社署已聯同機電工程署及屋宇署巡視全港私營及自負盈虧院舍，檢查通風設備及提出改善建議，並由賽馬會慈善信託基金資助院舍添置空氣淨化器等器材，及負壓流動方艙以備隔離及檢疫。

（新冠疫情）