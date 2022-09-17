梁栢賢：國際通關民心所向 有人拖復常後腿

【明報專訊】第五波新冠疫情持續大半年，醫管局前行政總裁梁栢賢提倡應分開計算今年初疫情高峰期和近日反彈的病死率，並推算最近疫情病死率與流感相若，遭醫務衛生局長盧寵茂前日不點名批評是「嚴重選擇性偏誤」。梁栢賢昨表示，國際通關已是大勢所趨，亦是民心所向，「有些人」拖着復常後腿，質疑如非誤判疫情，有否其他目的便不得而知；盧寵茂昨傍晚出席一個活動後，未有回應梁栢賢的說法。本報昨亦向醫衛局查詢回應，發言人稱沒有補充。
盧寵茂醫衛局未回應
近日有關新冠病毒病死率的討論，始於特首李家超周二（13日）主動提出新冠變異病毒株Omicron的「死亡率」為0.6%，是流感的6倍，引來梁栢賢於社交媒體質疑病死率不應「一刀切」計算，推算最新疫情自5月15日至9月3日的病死率為0.098%，與流感相若。盧寵茂前日撰文質疑上述計算方法「以偏概全」，誤導市民輕視疫情，強調本港第五波疫情「平均死亡率」約0.6%與流感的0.1%比較，才是最恰當及有一定可比性。衛生防護中心前日亦主動於疫情記者會闡述盧寵茂的論點，強調應以較長時間的數據分析病死率。
梁：如非誤判 有否其他目的不得而知
梁栢賢昨早再於社交網站撰文，稱國際通關是大勢所趨，亦是民心所向，質疑「有些人還拖着復常後腿，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知」，又引述友人笑稱拖後腿者「是否金融間諜，想拖垮香港經濟，有利其他國家發展？」他強調疫情漸趨回落，相信政府會在「經濟民生危急關頭」團結各界，盡快復常通關，並呼籲幼童及長者盡快接種新冠疫苗。
張竹君認近5月病死率「真係低啲」
衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情記者會重申，第五波疫情整體病死率為0.6%，其中打3針後染疫病死率跌至0.04%，而80歲或以上整體病死率為8.4%，該年齡層打3針和無打針的病死率則分別是1.12%和約14%。她又承認最近5個月的病死率「真係低啲」，原因是大部分市民有接種新冠疫苗，形容「用咩時間計算」亦無大分別。