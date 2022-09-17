梁栢賢：國際通關民心所向 有人拖復常後腿

盧寵茂醫衛局未回應

近日有關新冠病毒病死率的討論，始於特首李家超周二（13日）主動提出新冠變異病毒株Omicron的「死亡率」為0.6%，是流感的6倍，引來梁栢賢於社交媒體質疑病死率不應「一刀切」計算，推算最新疫情自5月15日至9月3日的病死率為0.098%，與流感相若。盧寵茂前日撰文質疑上述計算方法「以偏概全」，誤導市民輕視疫情，強調本港第五波疫情「平均死亡率」約0.6%與流感的0.1%比較，才是最恰當及有一定可比性。衛生防護中心前日亦主動於疫情記者會闡述盧寵茂的論點，強調應以較長時間的數據分析病死率。

梁：如非誤判 有否其他目的不得而知

梁栢賢昨早再於社交網站撰文，稱國際通關是大勢所趨，亦是民心所向，質疑「有些人還拖着復常後腿，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知」，又引述友人笑稱拖後腿者「是否金融間諜，想拖垮香港經濟，有利其他國家發展？」他強調疫情漸趨回落，相信政府會在「經濟民生危急關頭」團結各界，盡快復常通關，並呼籲幼童及長者盡快接種新冠疫苗。

張竹君認近5月病死率「真係低啲」

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情記者會重申，第五波疫情整體病死率為0.6%，其中打3針後染疫病死率跌至0.04%，而80歲或以上整體病死率為8.4%，該年齡層打3針和無打針的病死率則分別是1.12%和約14%。她又承認最近5個月的病死率「真係低啲」，原因是大部分市民有接種新冠疫苗，形容「用咩時間計算」亦無大分別。

（新冠疫情）